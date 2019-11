Presidente da Ponte Preta confirma reformulação por completa para 2020 

Sem maiores pretensões na série B 2019, a Ponte Preta encerrará sua temporada na próxima terça-feira (26), porém, o novo Presidente do clube, Sebastião Arcanjo "Tiãozinho", fala em reformular os setores internos da macaca e uma mudança na filosofia de montagem do elenco para o próximo ano.

Após a renúncia de José Armando Abdalla Júnior há duas semanas, Tiãozinho assume a gestão da Ponte Preta com o clube estagnado na 14ª colocação da segunda divisão. Visando a reestruturação do clube, o Presidente falou à Rádio Bandeirantes sobre a implementação da sua nova filosofia.

“A montagem do time vai passar por diálogo muito forte com Gustavo Bueno e Gilson Kleina. Eu já disse a eles e vou reforçar em público: vamos constituir uma comissão para analisar cada nome e contratação. Vamos fazer isso de forma um pouco mais coletiva”, antecipou.

Destacando a importância do diálogo com o treinador e membros da diretoria, Tiãozinho também falou brevemente sobre o novo plantel para 2020. “Não vai ser só o Gustavo isolado, nem o Kleina pressionado pelos resultados, que terão exclusividade na montagem deste elenco. Então nós vamos ouvir todos. Tenho conversado bastante com o Tagino Alves, meu vice-presidente, neste sentido".

Reformulação

Garantindo o início da "limpa" no elenco após a partida contra o Brasil de Pelotas/RS na última rodada da competição, o Presidente promete analisar individualmente os atletas para a escolha da continuidade de seu trabalho.

“Vamos sentar com a comissão e apresentar um conjunto de opções para a montagem do elenco em 2020. Vamos analisar cada caso e tentar montar o melhor plantel possível dentro da realidade financeira da Ponte Preta, que não é tão limitada como as pessoas imaginam que sejam".

Alguns jogadores de maior relevância no grupo estão com o contrato próximo da expiração. Renato Cajá, Lucas Mineiro, Diego Renan, Arnaldo, Renan Fonseca, Reginaldo, Gérson Magrão, Guilherme Mantuan e Rafael Longuine são alguns dos nomes que têm o término do vínculo previsto para novembro e dezembro.