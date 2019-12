Após livrar Ceará da queda, Argel Fucks comemora: "Missão cumprida"

Nesta última rodada no domingo (08), Ceará se livrou do rebaixamento após empatar com o Botafogo no Estádio Nilton Santos. O livramento veio também devido A derrota do Cruzeiro para o Palmeiras, pois mesmo sendo derrotado pelo Glorioso manteria a 16ª posição. O placar final no Rio foi de 1 a 1 e o Vovô conclui o campeonato com 39 pontos.

Após a partida, o técnico Argel Fucks falou sobre o desafio de manter o Ceará na Série A:

"O jogo desse tipo que envolve muita coisa é tenso, principalmente quando você tem que fazer o resultado e pensa no adversário. Em 2013, a gente conseguiu salvar Criciúma. Depois Figueirense, depois o Vitória. Agora pegamos esse desafio de deixar o Ceará na Primeira Divisão e conseguimos."

"Em três jogos não dá para fazer muita coisa. Eu tinha um desejo muito grande de trabalhar no Ceará. É a terceira vez que o Ceará me convidou, e a gente acabou aceitando esse desafio e de permanecer com o Ceará no Série A. É uma missão dada e é uma missão cumprida."

Argel elogiou modelo do Flamengo em não priorizar nenhuma competição durante 2019, o possível exemplo a ser seguido para o Ceará no próximo ano:

"Não vamos priorizar nenhuma competição. O Flamengo fez isso, a gente pode fazer. Se fala muito de poupar. Quando a gente morrer, a gente vai descansar bastante. Quanto mais jogar, melhor o jogador fica. É que nem vinho. A gente precisa mudar essa mentalidade. Você tem que jogar com o melhor que tem. Eu gosto de ganhar até ou par ou ímpar. Minha carreira sempre foi assim de jogador e treinador."

Com o final da competição, Ceará respira aliviado e foca em planejamento para próximo ano, com estadual, Copa do Nordeste e do Brasil e Campeonato Brasileiro.