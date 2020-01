Agora no Sport, goleiro Carlos Eduardo visa manter boas atuações da temporada anterior

Contratado pela diretoria do Sport para esta atual temporada, o goleiro Carlos Eduardo, melhor jogador da posição na última Série B do Campeonato Brasileiro quando atuava no Brasil de Pelotas, falou sobre a expectativa para as próximas semanas. Feliz com o início dos trabalhos no Leão, o arqueiro destacou a importância da pré-temporada.

“Vamos continuar trabalhando muito para evoluirmos na temporada. Vejo um grupo muito forte sendo formado e isso é muito importante, principalmente com a época intensa que teremos. Nosso elenco tem se dedicado ao máximo para crescer de produção. Estamos muito motivados", afirmou.

Para Eduardo, o ano de 2020 do Leão será muito intenso e seu objetivo é se preparar bem para ele.

"Vou me preparar para fazer um grande ano com a camisa do Sport. Não faltará entrega e dedicação da minha parte para que isso seja possível. Estou vivendo uma expectativa muito boa para esses próximos meses", disse.