Na busca por título inédito, Fluminense estreia na Sul-Americana contra o La Calera-CHI 

Nesta terça-feira (04), o Fluminense fará sua estreia na Copa Sul-Americana 2020 diante do Unión La Calera-CHI. Em busca do título inédito, o Tricolor tentará ir além da sua melhor participação na competição, quando foi vice-campeão para a LDU em pleno Maracanã em 2009.

Para a primeira decisão do ano, o técnico Odair Hellmann repetirá a escalação que vem dando certo no Campeonato Carioca e que estava 100% até a última rodada, quando foi superado pelo Boavista em casa. Essa será a nona participação do Tricolor no segundo torneio mais importante do continente. Em 2019 caiu diante do Corinthians nas quartas de final da competição.

Já o Unión La Calera-CHI fará sua estreia no estádio do Maracanã. Em sua segunda Sul-Americana da história, os chilenos tentarão repetir o feito de 2019, quando eliminaram um clube brasileiro da competição. A Chapecoense logo na primeira fase. Nas redes sociais, o clube cutucou o Flu, afirmando que “Amanhã faremos história.”.

Com 66 anos de história, os chilenos jamais conquistaram um título nacional de primeira divisão. Em 2019, o clube foi o 4º colocado no Campeonato Chileno, apenas dois pontos atrás do 3º lugar e consequentemente uma vaga na Libertadores. Vale lembrar que o campeonato foi interrompido faltando seis rodadas para o final, devido aos protestos realizados no país. O La Calera lidera o campeonato em 2020 após duas rodadas.

Prováveis escalações

O técnico Odair Hellmann tem alguns desfalques para esta partida. O zagueiro Nino, que disputa o Pré-Olímpico, o meia Ganso, que vem melhorando o condicionamento físico e os atacantes Fernando Pacheco e Wellington Silva que não estão inscritos, não jogam o duelo.

Com isso o provável Fluminense tem: Muriel; Gilberto, Matheus Ferraz (Luccas Claro), Digão e Egídio; Henrique, Hudson, Yago e Nenê; Miguel e Matheus Alessandro.

Já os chilenos do Unión La Calera não possuem desfalques para essa partida. O treinador Juan Pablo Vojvoda deve mandar a campo a seguinte escalação: Martin Arias; León, Vilches, García e Cordeiro; Leiva, Seymour, Valencia, Castellani e Stefanelli; Sáez.

A partida entre Fluminense e Unión La Calera está marcada para esta terça-feira (04), a partir de 21h30 no estádio do Maracanã. Você pode conferir o tempo real do confronto aqui na VAVEL.