Com surto de Covid, Corinthians recebe mistão do Palmeiras no primeiro Derby da temporada

E teremos o primeiro Derby da temporada de 2021! Valendo pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians recebe o Palmeiras na Arena Corinthians às 19h desta quarta-feira (3).

O Corinthians soma um ponto na competição por já ter jogado na primeira rodada. O Grupo A ainda conta com Santo André e Botafogo-SP, com um ponto, e Inter de Limeira, com nenhum. O Palmeiras não jogou na primeira rodada e não soma pontos no grupo C, junto com Ituano, com três, Novorizontino com dois e Bragantino com um ponto.

Surto de Covid-19 no elenco

O alvinegro vem de empate sem gols na última partida, o terceiro seguido do time. Antes da partida contra o Bragantino o Corinthians havia empatado sem gols com Vasco e Internacional.

Como dito no título, o Corinthians passa por um surto de Covid-19 no elenco e nos funcionários. São 19 pessoas - até agora - que testaram positivo para o Coronavírus, incluindo oito atletas.

Cássio, Fagner, Fábio Santos, Raul Gustavo, Gabriel, Ramiro, Vitinho e Cauê são os atletas que testaram positivo, que se junta a Danilo Avelar, Mantuan, Ruan e Gustavo Silva, que estão lesionados. Além deles o goleiro Walter já deixou o clube.

Com todos esses desfalques, o provável time de Mancini é: Matheus Donelli (Caíque França), Bruno Méndez, Jemerson, Gil e Lucas Piton; Xavier, Cantillo, Mateus Vita, Cazares e Otero; Léo Natel.

Foco na Copa do Brasil

Já o Palmeiras vem de uma vitória importante fora de casa. Com gol de Gustavo Gómez, o alviverde saiu na frente na grande final da Copa do Brasil contra o Grêmio. A partida aconteceu no último domingo (28), e a volta acontece no próximo domingo (7).

O alviverde também tem desfalques. Luan Silva, Emerson Santos e Kuscevic estão lesionados, além de Patrick de Paula, que testou positivo para Covid-19.

O Palmeiras também não inscreveu parte dos atletas do elenco no Paulistão, principalmente os titulares da final da Copa do Brasil.

Com isso Abel Ferreira deve usar: Vinicius Silvestre, Breno Lopes, Luan, Renan e Vanderlan; Danilo, Lucas Lima e Gustavo Scarpa; Lucas Esteves, Willian e Gabriel Silva.

Arbitragem e transmissão

Edina Alves Batista apita a partida entre os dois rivais, com os bandeirinhas Marcelo Carvalho van Gasse e Neuza Ines Back. O VAR terá comando de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

A partida terá transmissão apenas do canal de pay-per view Premiere, além do tempo real aqui na VAVEL Brasil.