Waguininho comenta primeiras semanas e fala em grande motivação no Coritiba

Treinando forte para fazer uma grande temporada com a camisa do Coritiba, o atacante Waguininho espera fazer um ótimo 2021 com o Coxa. Segundo o jogador, a meta é construir uma história de títulos no clube.

“Estou motivado para essa temporada e ciente da responsabilidade que tenho em vestir essa camisa. O Coritiba é um clube gigante, com uma torcida que sempre está ao lado do clube. Vou trabalhar muito para construir a minha história aqui", disse.

Segundo o atleta, o elenco que vem sendo formado é muito forte.

“Nosso elenco é muito forte e tem tudo para fazer um grande ano em 2021. Vamos lutar muito para que essa temporada seja de conquistas para o clube", falou.