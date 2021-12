Diretor de futebol do Joinville, Leonardo Roesler realiza intercâmbio com o Midtjyland

Na semana em que o Cruzeiro torna-se clube-empresa (SAF), o Joinville promove um intercâmbio com o Midtjyland/DIN para conhecer mais deste cenário que já é realidade na Europa. Diretor de futebol do "JEC", Leonardo Roesler, esteve nas instalações da equipe local para conversar mais sobre as Sociedades Anônimas e também estreitar relações para possíveis vendas de jovens jogadores.

Tradicional clube catarinense, o Joinville tenta refazer o percurso que recentemente obteve sucesso. Numa ascensão meteórica, o clube saiu da quarta divisão, chegando na elite em meados de 2015. Apesar do sucesso, nas últimas temporadas os rebaixamentos voltaram a ser realidade e hoje, o JEC se mobiliza para crescer novamente.

A viagem

A convite do Midtjyland, Leonardo já planeja um contexto onde a SAF esteja se tornando realidade no clube. "Eu vejo como algo natural, um caminho a ser seguido pelos demais clubes. Hoje estamos vendo alguns clubes largando na frente desse movimento, entendo que o mercado é quem irá regular o nível de investimentos nas instituições, porém é necessário uma mudança radical no pensamento administrativo dos clubes, é mais ou menos como você colocar um produto para venda, ele precisa ser atraente, entender o que o comprador quer e busca com a sua compra", analisa.

Sobre sua viagem, o diretor de futebol comenta a proximidade do Joinville com o Midtjyland, que conta com atletas brasileiros em seu elenco, aos exemplos de Marrony (ex-Vasco e Atlético-MG) e Evander (ex-Vasco).

"Sim, fui convidado pelo Midtjyland, clube dinamarquês, através de um projeto que eu havia enviado para eles. Estamos sempre observando estes movimentos dos grandes grupos internacionais, por exemplo, anteriormente a porta de entrada para as negociações na Europa, eram os clubes Portugueses, hoje, o movimento é outro, granfdes grupos estão comprando clubes, como é o caso do grupo city e eles entenderam que é mais fácil você aportar investimento direto da fonte, ou seja, adquirindo clubes sul-americanos, ainda é um movimento inicial, porém precisamos acompanhar o mercado", revela.

"O Midtjyland é propriedade de um desses grupos, aproveitei a oportunidade para apresentar o Joinville, inclusive levando oportunidade de negócios com jovens talentos que temos em nosso grupo, isso é fundamental, os clubes precisam sair, se abrir, sair do comum, do que esta sendo feito a vários anos, independentemente de seu tamanho no cenário nacional. As oportunidades acontecem a todo momento, mas é necessário estar antenado e principalmente passar credibilidade ao investidor, esse tem que ser o diferencial passar transparência o tempo todo, e nesse ponto o Joinville está se preparando para o crescimento", reforça.

De olho no Catarinense 2022, o Joinville segue preparando sua nova equipe para a próxima temporada. Sob comando de Paulo Massaro, a ideia é voltar a competir em alto nível no futebol estadual e posteriormente nacional.