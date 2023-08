Caio Valduga supera lesão difícil no Joinville e vibra com vaga na Copinha: "Essencial"

Titular nas primeiras rodadas, o lateral-direto Caio Valduga sofreu uma lesão no joelho, correu o risco de realizar uma cirurgia, mas voltou no final da primeira fase, e ajudou o Joinville a se classificar para a segunda fase do Campeonato Catarinense sub-20.

"Eu achava que não conseguiria mais retornar, porém, graças a Deus não precisei realizar cirurgia e depois de dois meses no departamento médico consegui ser relacionado de novo e ajudar na classificação", comentou o atleta.

Caio Valduga fala sobre classificação para a segunda fase da Copinha

Com a classificação, o Joinville conquistou uma vaga na próxima Copinha. "A classificação foi importante demais para todos, porque estávamos desde o começo treinando em busca da classificação e da vaga na Copa São Paulo 2024. O grupo inteiro se esforçou desde o começo e estão de parabéns", vibrou, antes de projetar a semifinal contra o Avaí.

No primeiro jogo, o JEC perdeu por 2 a 1 em casa e vai tentar buscar a reação como visitante. "É uma equipe forte, sabemos da qualidade, mas queremos buscar o título. Esse precisa ser nosso pensamento até o final", finalizou.