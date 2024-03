Desde 2021 sem disputar a Série D, o Joinville voltará a atuar numa competição nacional em 2025. Isso só foi possível graças a classificação que o JEC teve no Campeonato Catarinense desta temporada, quando terminou a primeira fase do estadual em sétimo lugar e garantiu uma das três vagas do Estado ao lado de: Marcílio Dias e Barra.

Para classificar-se à Série D, o JEC investiu em reforços importantes para a temporada 2024. Um deles foi o volante Kadu. Com mais de 100 partidas pelo tricolor, ele retornou ao time neste ano e, mais uma vez, pôde dar sua contribuição ao entrar em campo em sete jogos do estadual.

“A última vez que passei pelo Joinville foi em 2020, quando o clube tinha calendário nacional. São três anos sem disputar o Campeonato Brasileiro. Diversos profissionais, de dentro e fora de campo, passaram pelo clube nesse período e não conquistaram essa vaga. Por isso, foi muito especial retornar ao JEC e ajudar o clube a atingir o seu principal objetivo em 2024, que era garantir um lugar na Série D do próximo ano. O nosso elenco foi coroado por essa classificação e lutou muito para isso”, ressaltou Kadu, de 27 anos.

Foto: Luiz Vieira/Divulgação

Identificado com o Joinville, Kadu fez questão de mandar um recado para a torcida tricolor nesse seu encerramento de vínculo com o clube. “A torcida do JEC mostrou a força que tem. O maior público da competição foram eles que conseguiram. Mesmo nessa dificuldade de três anos sem divisão, não abandonaram o clube. Pela história que tenho, com mais de 100 partidas, sei que eles fazem a diferença. É uma torcida gigante que é fundamental para manter o clube”, destacou o volante.

Com o final do vínculo com o Joinville, Kadu espera nos próximos dias definir o seu futuro. Ele tem contrato com a Internacional de Limeira que o emprestou ao JEC para disputa do Campeonato Catarinense. “Ainda não foi batido o martelo se jogarei a Série D pela Inter. Já apareceram outras situações. Vamos conversar com os dirigentes da Inter, com o meu empresário e definir o melhor caminho a seguir”, concluiu.