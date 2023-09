Caio vibra com chance no profissional e avalia Copa SC como "oportunidade da vida"

O lateral Caio Valduga, de apenas 18 anos, foi um dos jogadores chamados para integrar o elenco profissional do Joinville na Copa Santa Catarina. O jovem chamou a atenção da comissão técnica do JEC após boas atuações no Catarinense sub-20. O Joinville chegou até a semifinal quando foi eliminado pelo Avai.

"Fico feliz de estar participando dos jogos e treinos com o profissional, uma nova experiência para a minha vida. Sempre busco aprender e ouvir os mais experientes", afirmou o jogador.

A disputa da Copa Santa Catarina é o segundo torneio mais importante do Estado. O campeão também garante uma vaga na Copa do Brasil 2024. Por isso, o defensor vê a competição como a "oportunidade da vida".

"É um torneio especial e importante, porque te dá notoriedade não só em Santa Catarina, mas na Região Sul. É a oportunidade da vida, precisamos estar focados para conquistar esse objetivo", finalizou Caio.