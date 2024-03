O atacante Philippe Costa deixou uma boa impressão para a torcida do Joinville. Em seu segundo jogo pelo JEC, o jogador de 24 anos marcou seu primeiro gol pelo clube, na vitória sobre o Nação por 3 a 1 no último sábado (2), pelo Campeonato Catarinense.

“Muito feliz por poder marcar o meu primeiro gol. É uma grande oportunidade na minha carreira jogar em um clube como o Joinville. Tenho me dedicado muito juntamente com os meus companheiros em busca de seguir melhorando e poder ajudar o Joinville a conquistar os seus objetivos”, declarou Philippe.

O atacante também projetou o duelo decisivo do Joinville contra o Avaí, em clássico válido pelo confronto de ida das quartas de final do estadual. A partida acontece no próximo sábado (9), às 16h30.

“Agora é uma competição à parte, vamos ter dois jogos para poder avançar de fase e chegar às semifinais. Sabemos que não será fácil, o Avaí tem um grande time, bons jogadores e com certeza vai nos trazer grandes dificuldades. Respeitamos muito o Avaí, mas vamos com tudo em busca dessa classificação”, concluiu.