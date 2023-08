Desafios do futebol feminino no Brasil após a desclassificação naCopa do Mundo

O futebol feminino no Brasil tem uma trajetória repleta de desafios e conquistas, refletindo a luta por reconhecimento e igualdade dentro de um cenário predominantemente masculino. A desclassificação da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina recentemente trouxe à tona não apenas a evolução do esporte no país, mas também os obstáculos persistentes que ainda precisam ser superados para que o futebol feminino alcance todo o seu potencial.

Em um jogo repleto de erros, a seleção brasileira desapontou ao empatar com a seleção da Jamaica em 0 a 0, no Estádio Retangular de Melbourne, na Austrália. Se é verdade que falta incentivo ao futebol feminino no país, nada justifica o fracasso diante de uma seleção que precisou fazer vaquinha para participar da Copa do Mundo e era considerada uma das equipes mais fracas do torneio.

Fim de festa

Com quatro pontos, depois de ganhar apenas do Panamá e empatar com a Jamaica, o Brasil terminou em terceiro lugar no grupo F, ficando atrás da própria Jamaica e da França, primeiro lugar no grupo. Desde 1995 o Brasil não era eliminado na fase de grupos.

Para piorar, a partida marcou a despedida de Marta, que termina sua história como a maior artilheira da competição com 17 gols em seis edições que disputou. "Para mim é o fim da linha agora", disse Marta após a partida.

Evolução do Futebol Feminino no Brasil

O futebol feminino tem raízes profundas no Brasil, remontando à década de 1940, quando equipes de mulheres começaram a disputar partidas não oficiais. No entanto, foi somente em 1983 que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconheceu oficialmente a prática, permitindo a realização do primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Desde então, o esporte tem experimentado avanços, mesmo que de forma lenta, tanto em termos de participação quanto de qualidade técnica.

Nos últimos anos, jogadoras brasileiras, como Marta e Formiga, conquistaram reconhecimento internacional e a seleção brasileira feminina alcançou resultados expressivos em torneios como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, demonstrando o potencial das jogadoras do país em competições de alto nível.

Desclassificação aponta desafios

A recente desclassificação da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina, no entanto, trouxe à tona questões complexas que ainda cercam o futebol feminino no Brasil. A equipe, apesar de contar com talentos individuais e uma história respeitável, enfrentou dificuldades em campo, resultando em uma saída prematura do torneio. Isso levanta a discussão sobre os desafios que persistem no desenvolvimento do futebol feminino no país.

Investimento Insuficiente: Uma das principais barreiras que o futebol feminino enfrenta no Brasil é a disparidade de investimento em comparação com o masculino. Clubes, patrocinadores e a própria CBF historicamente destinaram menos recursos para o desenvolvimento das jogadoras e para a promoção do esporte. Isso se reflete na infraestrutura, treinamento e remuneração das atletas.

Falta de Visibilidade: A cobertura midiática e a visibilidade dada ao futebol feminino ainda são limitadas em comparação com o masculino. Isso impacta a capacidade das jogadoras de atrair patrocínios, fãs e jovens talentos para o esporte. A falta de exposição também contribui para a perpetuação de estereótipos e preconceitos em relação ao futebol jogado por mulheres.

Cultura Esportiva: O Brasil tem uma cultura de futebol profundamente arraigada, mas muitas vezes essa cultura é restritiva no que diz respeito às mulheres. Mudar a percepção pública e as atitudes em relação ao futebol feminino é essencial para que ele floresça plenamente. Isso envolve combater o machismo arraigado no esporte e na sociedade em geral.

Perspectivas para o futebol feminino brasileiro

Apesar do resultado negativo e dos desafios, há razões para otimismo em relação ao futuro do futebol feminino no Brasil. Cada vez mais, empresas e instituições estão começando a reconhecer a importância de investir no esporte feminino, o que pode levar a melhorias na infraestrutura, treinamento e remuneração das jogadoras. A visibilidade também está aumentando, com transmissões televisivas e iniciativas nas redes sociais dando destaque às partidas femininas. Esta última edição do torneio feminino mostrou um maior interesse e

envolvimento da torcida nos jogos.

A desclassificação na Copa do Mundo deve servir como um catalisador para a reflexão e ação. É uma oportunidade para repensar a abordagem em relação ao futebol feminino no Brasil. Isso envolve a promoção de uma cultura inclusiva, investimentos significativos e a criação de um ambiente propício para o desenvolvimento das jogadoras desde as categorias de base até o nível profissional.