Em reencontro com torcida em São Januário, Vasco goleia Coxa e fica perto de sair do Z4

Vasco e Coritiba se enfrentaram nesta quinta-feira (21), no estádio de São Januário, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida marcou o retorno da torcida vascaína ao estádio após 90 dias, por conta da suspensão da justiça comum, que impedia acesso do torcedor ao estádio. A equipe Cruzmaltina venceu por 5 a 1 e está mais perto do que nunca de sair da zona de rebaixamento.

O Cruzmaltino mantém vivo o sonho de se manter na Série A

Os primeiros 45 minutos do Vasco na volta da torcida a São Januário foram de empolgar os vascaínos. Após Gabriel, goleiro do Coritiba, brilhar em três defesas contra Pumita em um lance, o Vasco abriu o placar após cobrança de escanteio. Rossi levantou na área, e Zé Gabriel marcou de cabeça.

O Vasco seguiu em cima do Coritiba e teve boas chances de ampliar o placar, em chutes de Piton, de fora da área, e com Payet, que parou em Kuscevic. O segundo gol veio em uma ótima jogada coletiva. Paulinho encontrou Rossi na área, que tabelou com Payet para marcar o primeiro dele com a camisa vascaína neste retorno. O Coritiba só ameaçou o gol de Léo Jardim no fim da primeira etapa, mas sem grande perigo.

A etapa final foi de um baile em sintonia do time Cruzmaltino e sua torcida. Uma festa linda do início ao fim. Vegetti marcou duas vezes para ampliar e abrir larga vantagem no placar. No primeiro, o centroavante matou no peito e finalizou com estilo. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

No segundo, Piton recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Vegetti. O argentino cabeceou balançou as redes do Coxa. Gabriel Pec fechou o caixão. Sebastián Gomez marcou o gol de honra para os visitantes, que pouco produzir na partida.

Agenda

O Vasco voltará a campo na próxima segunda-feira (25), para encarar o América-MG, em Belo Horizonte. Já o Coritiba vai até o Morumbi na próxima quarta-feira (27), encarar a equipe do São Paulo.