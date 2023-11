Raphael Guzzo elogia atitude da equipe e já projeta duelo contra o Santos: "Jogo importante"

Nesta noite de domingo (05), o Goiás derrotou o Coritiba, no Couto Pereira, pelo placar de 1 a 0 em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O autor do gol esmeraldino foi Raphael Guzzo aos 24 minutos do segundo tempo, essa vitória renova as esperanças do clube de permanecer na elite do futebol brasileiro.

Isso porque a equipe do Centro-Oeste chegou aos 35 pontos e está a apenas dois de distância do Cruzeiro, primeiro time fora do Z-4. Já o Coxa se encontra em uma situação delicadíssima no Brasileirão, o vice-lanterna somou somente 23 pontos e o risco de rebaixamento é iminente.

Entrevista Raphael Guzzo

O meio campista que marcou o tento do triunfo goiano, foi o único jogador do time a ceder entrevista após o jogo. “Foi duro, pois sabíamos que o Coritiba praticamente não consegue a manutenção na Série A e para nós era um jogo determinante, pois só a vitória nos manteria na luta pela permanência. Foi um jogo de muita entrega, muita atitude e um sentimento de equipe muito grande”, destacou o atleta.

Muito cobrado pela atitude da equipe dentro de campo, Raphael comentou: "Foi uma vitória muito importante, pois sabíamos que seria um jogo muito decisivo para nós. Nos juntamos, conversamos muito e sabíamos que a gente tinha de mudar algumas coisas, principalmente a atitude e isso foi possível notar em campo hoje."

Além disso, o camisa 5 do Esmeraldino ressaltou que não tem tempo de comemorar o resultado conquistado e destacou que a importância da equipe continuar viva na briga contra o rebaixamento e já começa a pensar na próxima partida, que será um confronto direto contra o Santos. Esse duelo ocorrerá na quinta-feira (09), às 19h pelo horário de Brasília no Estádio da Serrinha.

"Estamos unidos, estamos vivos. Hoje foi uma vitória , mas já passou. Temos um jogo bastante importante com Santos", explicou.

"Esta guerra já foi, não há tempo para comemorar, pois o Santos já está batendo na porta. Temos que entrar com a mesma atitude e os mesmos índices de concentração para este jogo", concluiu o meio campista luso-brasieliro.