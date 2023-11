"Argentina não merecia a vitória", afirma Veiga após derrota do Brasil

Em um jogo marcado por muitas confusões nas arquibancadas antes do apito inicial, a seleção brasileira foi derrotada para a atual campeã do mundo por 1 a 0. O autor do único gol da seleção Argentina, foi do zagueiro Nicolás Otamendi.

Com essa vitória da Argentina sobre o Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a Albiceleste quebrou um marco histórico do Brasil de nunca ter perdido um jogo em casa na competição.

Má fase

Após a derrota, o camisa 20 da seleção brasileira, Raphael Veiga, concedeu entrevista coletiva e foi questionado sobre esse péssimo momento da equipe.

"Partindo do princípio que futebol é resultado e não estamos conseguindo o mesmo, a gente tem que entender que precisamos melhorar algumas coisas, mas também saber que desde o primeiro trabalho do Diniz, estamos em uma crescente, e na minha opinião, a Argentina não merecia a vitória, por conta de tudo que produzimos. Só que a verdade, é que quem faz mais gols, ganha. Eles foram efetivos e precisamos melhorar nisso para conseguirmos ganhar os jogos e voltar com aquela torcida e atmosfera que é a seleção brasileira".

Sequência

O próximo confronto do Brasil e da Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, será apenas no dia 5 de setembro de 2024, contra o Equador e Chile, respectivamente. Tanto a seleção brasileira como a Albiceleste jogará em casa.