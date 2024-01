Coritiba vence o Retrô e avança na Copinha

Neste sábado (13), o Coritiba saiu vitorioso diante do Retrô-PE, por 1 a 0, no Estádio Nicolau Alayon, pela segunda fase, e garantiu vaga na terceira fase da Copa São Paulo Júnior.

O Jogo

A partida foi equilibrada até os 16 minutos, com boas investidas das equipes, e troca de passes. No entanto, a glória foi do coxa, com Jean Gabriel, após um cruzamento e desvio do adversário, na medida para sobrar pra ele e balançar a rede.

Na etapa final, o Coxa teve controle da partida, e a Fênix teve dificuldades para lutar contra o placar e o tempo. Nos acréscimos, os ânimos alterados quase foram estopim de confusão generalizada, precisando de interferência do árbitro que expulsou o atacante do coxa, Hilton e Pirula da equipe pernambucana.

Mas, e como fica?

O Coritiba continua com 100% de aproveitamento e ainda não sofreu gol na competição, fazendo um bom processo sobre o comando do técnico Guilherme Bossle, que tem seu próximo desafio diante do Juventude.