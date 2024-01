Coritiba e Juventus estreiam com vitória pelo grupo 31 da Copinha

O grupo 31 da Copa São Paulo de Futebol Júnior teve sua primeira rodada disputada nessa sexta-feira (5), com dois jogos, ambos na Rua Javari. Pela manhã, às 11h, o Juventus venceu o Monte Azul pelo placar mínimo de 1 a 0, gol de Thiago Morais. Na sequência, às 13h15, o Coritiba bateu o Canaã-DF por 2 a 0, gols de Jean Gabriel e Cebola (contra).

Coritiba 1 x 0 Canaã-DF

FIM DE JOGO!



Com um gol em cada tempo, o Coritiba estreia com vitória e é o líder isolado do Grupo 31 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.#PiásdoCouto#VamosCoxa#Copinha pic.twitter.com/R35MmKRjvC — Coritiba (@Coritiba) January 5, 2024

Desde o início, o Coritiba dominou as ações e foi criando oportunidades, com destaque para Felipe Guimarães e Jean Gabriel. Aos 14 minutos, Ruan Assis foi derrubado na área, resultando em um pênalti marcado a favor do Coxa. Jean Gabriel converteu com precisão, abrindo o placar. Apesar da pressão paranaense, o goleiro Madeira trabalhou bem e defendeu os bons chutes de Ruan Assis e Lucas Ronier. No final do primeiro tempo, o Canaã ameaçou com Pedro Bahia e Arthur Fernandes, mas não conseguiu empatar.

Logo aos dois minutos da segunda etapa, o Coritiba ampliou sua vantagem. Lucas Ronier cobrou um escanteio, e Cebola acabou marcando um gol contra. Aos seis minutos, Jean Gabriel quase marcou o terceiro em uma cobrança de falta. O Canaã reagiu e teve duas boas oportunidades. Aos sete minutos, Arthur Fernandes cabeceou forte, mas Pedro Morisco salvou o Coritiba. Aos nove minutos, Kaillan fez uma boa jogada, chutou no canto, mas o goleiro do Coxa fez mais uma defesa. Aos 15 minutos, o Coritiba quase viu Eduardo Ribeiro marcar um gol contra, mas a bola acertou a trave. Aos 32 minutos, Whalacy teve outra chance, mas chutou para fora. No final, o placar permaneceu em 2 a 0.

Juventus 1 x 0 Monte Azul

A etapa inicial foi bastante agitada, com ambas as equipes criando boas oportunidades de gol. Contudo, aos 13 minutos, Thiago pressionou a saída de bola, tirou proveito de um erro do goleiro Pedro e abriu o placar para o Moleque Travesso. No segundo tempo, o Monte Azul retornou com mais intensidade, buscando o empate. No entanto, os anfitriões recuperaram o controle do jogo, encontrando mais espaços nas zonas de transição. Apesar disso, o Azulão teve sua chance mais clara aos 26 minutos, em um escanteio, com Alan Coutinho finalizando de primeira, mas Marcelo fez uma defesa impressionante.

Com os resultados, o Coritiba se torna o líder do grupo, com vantagem no critério de desempate. Juventus é o segundo, com Monte Azul em terceiro e Canaã em último.

Próximos confrontos

08/01, às 11h: Juventus x Canaã;

08/01, às 13h15: Monte Azul x Coritiba.