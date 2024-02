Na última sexta-feira (12), a CBF realizou o sorteio da Supercopa Feminina 2024. A competição conta com oito equipes divididas em quatro grupos em uma fase de mata-mata onde quem vencer avança para a próxima fase. A equipe das Guerreiras Grenás está no grupo D onde enfrentará o Flamengo com data e local da partida a serem definidos pela CBF.

Com foco nesta temporada, Kati comentou sobre a sua expectativa para o início do ano e para a estreia na competição. “Estou muito feliz por estar em um time que vai entrar para vencer todas as competições. É uma competição de mata-mata então estamos nos preparando bem para conseguir vencer e diminuir a margem de erro” comentou a atleta.

Com foco no confronto, a lateral comentou sobre a preparação e algumas estratégias que a equipe deve adotar para conseguir realizar uma ótima partida. “Estamos trabalhando bastante para chegar bem nesse jogo, por ser a primeira competição do ano e nesse formato de perdeu está fora temos que estar bem concentradas e tentar anular as principais jogadoras delas. Tem tudo para ser um jogo muito disputado, pois são duas grandes equipes” finalizou Kati.