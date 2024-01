Coritiba vence Juventus-SP nos pênaltis e avança às oitavas da Copinha

Coritiba e Juventus-SP se enfrentaram nesta segunda (15), pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na rua Javari, e empataram em 0 a 0, mas, nos pênaltis, o Coxa se classificou, com destaque para o goleiro Pedro Morisco, que pegou uma cobrança e converteu uma também. Desta forma, o Coxa segue às oitavas de final.

Tudo igual

O jogo teve um início equilibrado, sem muita pressão de ambos os lados. O Coritiba teve a primeira chegada, aos 8 minutos, com Ruan Assis. O atacante protegeu bem a bola e finalizou da entrada da área, forçando o goleiro Marcelo se esticar todo. A resposta da Juve veio aos 12, após belo lançamento do atacante Vitor, Fabricio recebeu dentro da área e finalizou forte parando na defesa do goleiro Pedro. As equipes ainda tentaram chegar no decorrer da etapa, com destaque para o atacante Fabricio da equipe do moleque travesso, porém ambas as equipes pecavam na hora da finalização, levando o zero a zero para o intervalo.

Na segunda etapa a equipe da Juventus quase abriu o placar aos 16, Após escanteio cobrado por Lucas Roberto, Pedro Lima subiu nas costas da marcação do Coxa e cabeceou baixo, porém o goleiro Pedro Morisco estava bem posicionado e conseguiu fazer uma bela defesa salvando o Coxa. O Coritiba chegava bastante no ataque, mas pecava nas finalizações, tendo a melhor oportunidade aos 35, na falta de Jean Gabriel, que passou perto do gol juventino. O moleque travesso respondeu com muito perigo um minuto depois, aos 36, após saída errada da defesa do Coxa, Kauã roubou a bola e serviu Ariel, que bateu forte, mas acabou parando novamente no goleiro Pedro Morisco, sacramentando o zero a zero e levando a partida às penalidades.

Vitória nos pênaltis

Com o empate, a partida teve que ser resolvida nos pênaltis, e a equipe do Coritiba contou com o goleiro Pedro Morisco, que já fazia uma bela partida no tempo normal, e acabou se destacando ainda mais nas penalidades. A Juve converteu três das cinco cobranças, perdendo a chance de empatar a série em uma delas. O Coxa viu a estrela do goleiro Pedro brilhar, após o goleiro pegar um dos pênaltis e converter a última cobrança, dando a classificação aos piás do couto.

Sequência

Com a vitória, a equipe paranaense avançou às oitavas de final da copinha e aguarda o resultado da partida entre Vitória e Ibrachina para saber o próximo adversário.