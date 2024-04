O Palmeiras definiu nesta segunda-feira (01) a lista de jogadores inscritos para a disputa da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2024, a ser realizada entre os dias 2 de abril e 30 de maio.

Além dos 32 que fazem parte do elenco atual (incluindo o zagueiro Michel, em transição física, e o meia Rômulo, integrado ao grupo nesta semana), foram listados 16 atletas da equipe Sub-20 do Verdão.

Até cinco trocas podem ser feitas antes do início das oitavas de final, outras três antes das quartas e outras três antes das semifinais.

Confira a lista Alviverde

GOLEIROS:

1 – Mateus, 14 – Marcelo Lomba, 21 – Weverton, 24 – Aranha e 51 – Kaique

ZAGUEIROS:

13 – Luan, 15 – Gustavo Gómez, 26 – Murilo, 33 – Michel, 34 – Naves, 43 – Diogo, 44 – Vitor Reis e 54 – Benedetti

LATERAIS:

2 – Marcos Rocha, 6 – Vanderlan, 12 – Mayke, 16 – Caio Paulista, 22 – Piquerez, 32 – Garcia, 36 – Arthur, 49 – Edney e 52 – Gilberto

MEIO-CAMPISTAS:

5 – Aníbal Moreno, 8 – Zé Rafael, 20 – Rômulo, 23 – Raphael Veiga, 25 – Gabriel Menino, 27 – Richard Ríos, 31 – Luis Guilherme, 35 – Fabinho, 38 – Patrick, 40 – Jhon Jhon e 45 – Coutinho

ATACANTES:

7 – Dudu, 9 – Endrick, 10 – Rony, 11 – Bruno Rodrigues, 17 – Lázaro, 19 – Breno Lopes, 37 – Riquelme Fillipi, 39 – Daniel, 41 – Estêvão, 42 – Flaco López, 46 – Thalys, 47 – Kidani, 50 – Allan, 57 – Luighi e 59 – Wendell

Maioe campeão brasileiro da competição ao lado de Santos, São Paulo, Flamengo e Grêmio, com três títulos, o Verdão está no grupo F, ao lado de Independiente Del Valle-EQU, San Lorenzo-ARG e Liverpool-URU. Em decorrência das finais do Paulistão, o técnico Abel Ferreira pode poupar titulares na estreia da equipe na competição, já nesta quarta-feira (03), diante do San Lorenzo, na Argentina.