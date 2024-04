Na última semana, o North Esporte Clube, de Montes Claros-MG, fechou a contratação do zagueiro Maurício Nascimento. O atleta que tem uma bela história no futebol brasileiro teve a Chapecoense como seu último clube. A negociação entre as partes foi intermediada pela J9Sports.

Aos 35 anos, Maurício já teve passagem por Palmeiras, CRB, Grêmio, Portuguesa, Vitória, Sport, Joinville, Sporting (Portugal), Lazio (Itália), Spartak Moscou (Rússia), Legia Varsóvia (Polônia), Náutico e Chapecoense. O atleta atuou em mais de 300 jogos na carreira profissional por todos esses clubes. Além disso, Maurício acumula 13 títulos na carreira. Ele ganhou 1 taça de Portugal, 1 Brasileirão Série B, 1 liga da Polônia, 1 Copa da Polônia, 1 Campeonato Russo, 3 Ligas da Malásia, 1 Campeonato Baiano, 1 Paulistão, 1 Copa Santa Catarina, 1 Copa do Nordeste e 1 Campeonato Gaúcho. Em toda sua trajetória no futebol, anotou 21 gols.

Agora, o zagueiro tem como principal objetivo a disputa do Campeonato Mineiro Módulo II pelo North, que seria equivalente a uma segunda divisão estadual.