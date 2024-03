Fundado em 2019, o Barcelona de Ilhéus tem despontado no futebol baiano. A equipe conquistou a segunda divisão em 2021, chegou na semifinais da elite estadual na temporada seguinte, e neste ano, alcançou mais um feito histórico.

Novamente semifinalista, o Barcelona terminou, pela primeira vez, na terceira colocação geral do Campeonato Baiano — seu melhor desempenho desde que estreou no torneio. Com isso, a Onça garantiu presença nas edições de 2025 da Copa do Brasil e da Série D.

Um dos destaques da boa campanha foi o meio-campista Hadrian, de 27 anos. Camisa 10 da equipe, o jogador atuou em todas as 11 partidas que o Barcelona fez no campeonato. Além disso, terminou a competição com a melhor média de passes decisivos do time (1,6 por jogo), segundo a plataforma Sofascore.

Foto: Alexandre Oliveira

“Pelo projeto que nos foi apresentado, o trabalho que vinha sendo realizado no dia a dia, sabíamos que dava para ir longe. O nosso grupo fez história e ajudou o Barcelona a garantir um calendário nacional para o próximo ano, algo muito importante. Feliz por fazer parte disso. Individualmente, pude ter uma boa sequência de jogos e ajudar a equipe. Foi uma experiência muito positiva e especial na minha carreira”, disse o atleta.

Está não foi a primeira vez que Hadrian fez história na Bahia. Em 2022, ele participou do bicampeonato estadual do Atlético-BA, que se tornou o primeiro clube do interior a conquistar o Campeonato Baiano duas vezes seguidas.

“Aquela conquista com o Atlético foi marcante, o meu primeiro título como profissional. Costumo dizer que história feita jamais se apaga. Foi uma honra participar de um momento tão importante para o clube, para a cidade. Pude aprender bastante naquele período, assim como foi nesse ano com o Barcelona, e me sinto um atleta ainda mais maduro e preparado para encarar novos desafios”, concluiu o jogador.

Natural de Foz do Iguaçu (PR), Hadrian atuou nas categorias de base de Athletico Paranaense, Santos e Coritiba. Além de Barcelona de Ilhéus e Atlético-BA, o meio-campista também passou por clubes como Ypiranga-RS e River-PI. Neste último, se sagrou campeão piauiense, foi eleito melhor jogador da posição e entrou na seleção do campeonato.