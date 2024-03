RB Bragantino e Santos se enfrentam às 18h nesta domingo (3) pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista, a partida acontece em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abi Chedid.

A equipe mandante já está classificada no grupo C, assim como a Inter de Limeira que se garantiu a vaga no mata-mata após vencer o Ituano na noite do último sábado. Contudo, em caso de vitória, o Toro Loko garante o primeiro lugar, e assim, conquista o direito de disputar a partida válida pelas quartas de final diante de sua torcida.

Já o Santos vive uma situação bem mais tranquila, a equipe já está classificada para segunda fase do campeonato, com o primeiro lugar garantido, e já sabe que seu adversário nas quartas de final será a Portuguesa, que com a classificação no último sábado garantiu a volta para a Série D do Brasileirão em 2025.

RB Bragantino

O RB Bragantino vem de vitória na última rodada, a equipe venceu o Ituano pelo placar magro de 1 a 0 na tarde de sábado (24). E deverá contar com força máxima diante da sua torcida para garantir a primeira colocação do grupo A.

Santos

Apesar de classificado já em primeiro lugar no grupo A, o Santos não deverá ter nenhum jogador poupado para o confronto. O Peixe deverá ir com força máxima muito devido a disputa contra o Palmeiras pela melhor campanha geral do Paulista.

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino - Técnico: Pedro Caixinha

Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Gustavinho e Eric Ramires; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha.

Santos - Técnico: Fabio Carille

João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan; João Schmidt, Diego Pituca e Cazares; Guilherme, Morelos e Pedrinho.

Ficha Técnica

Data: 3 de março, domingo

Local: Estádio Nabi Abi Chedid

Horário: 18h (de Brasília)

Onde assistir: Record (para São Paulo) e do Paulistão Play