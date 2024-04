Guia VAVEL do Brasileirão 2024: Criciúma

O Criciúma começou o ano de 2024 sendo campeão Catarinense e da Recopa Catarinense, vencendo o Brusque e o Marcílio Dias, respectivamente. Sob o comando de Claudio Tencati desde 2021, a equipe só sofreu três derrotas no ano e está na terceira fase da Copa do Brasil, após eliminar o Operário-MT e o Brasiliense nos pênaltis, e busca surpreender no Brasileirão com o objetivo de manter-se na Série A por mais um ano.

TIME BASE E CONTRATAÇÕES

​ Foto: Celso da Luz/Criciúma

O Criciúma fez onze contratações para a temporada de 2024, incluindo seis estrangeiros vindos da Colômbia, Venezuela, Uruguai, Peru e Portugal, além da principal contratação do clube, Yannick Bolasie, nascido na França, mas naturalizado pela República Democrática do Congo. Aqui estão as contratações do Tigre para está temporada:

- Yerson Candelo: Colombiano - Ponta Direita - veio do Aucas, do Equador.

- Renato Kayzer: Atacante - veio do Fortaleza.

- Baltasar Barcia: Uruguaio - Meia - veio do Independiente.

- Miguel Trauco: Peruano - Lateral Esquerdo - veio do SJ Earthquakes, dos Estados Unidos.

- Higor Meritão: Volante - veio do Pumas, do México.

- Wilker Ángel: Venezuelano - Zagueiro - veio do Aucas, do Equador.

- Matheus Teixeira: Goleiro - veio do Bahia.

- Tobias Figueiredo: Português - Zagueiro - veio do Fortaleza.

- Yannick Bolasie: Congolês - Ponta - estava sem clube. O jogador é a principal contratação do Tigre e já jogou na Premier League em clubes como Everton, Aston Villa e Crystal Palace.

- Matheuzinho: Meia-atacante - veio do América-MG.

- Arthur Caíke: Atacante - veio do Sport.

TIME BASE

Normalmente, Tencati arma sua equipe no 4-1-3-2, priorizando a dupla de atacantes na frente, que alterna entre Kayzer, Éder e Vizeu, este último artilheiro da equipe com cinco gols no ano. Para o Brasileiro, ele tem a opção de Bolasie e outros jogadores, podendo mudar o esquema para um 4-4-3, algo que já foi testado no Catarinense.

Aqui está o time base do Criciúma:

- Gustavo; Claudinho (Lemos), Wilker Angel, Rodrigo (Tobias Figueiredo), Marcelo Hermes; Meritão (Eliedson), Felipe Matheus (Matheuzinho), Marquinhos Gabriel (Arthur Caíke), Trauco (Barcia); Vizeu (Bolasie) e Éder (Renato Kayzer).

DESTAQUE DA EQUIPE

​ Foto: Celso da Luz/Criciúma

Referência no ataque do Criciúma, Éder, que foi revelado pelo Tigre e voltou em 2023, deve ser um dos jogadores mais importantes da equipe, mesmo aos 37 anos. Um dos destaques da equipe no acesso da temporada passada, o atacante teve 11 participações em gols (nove gols e duas assistências) em 26 jogos. Nesta temporada, já balançou as redes três vezes em dez partidas.

JOVEM ESTRELA

​ Foto: Reprodução/Criciúma

Claudinho, com 23 anos, é um jovem que tende a evoluir muito neste ano e chama atenção pelo seu físico e capacidades técnicas para avançar e defender. Em alguns jogos, chegou a atuar como ponta direita e segundo volante, e se destacou. O lateral-direito já marcou três gols no ano e tem uma ótima marcação, com média de 5,61 interceptações por jogo no Catarinense.

EXPECTATIVA PARA A TEMPORADA

Foto: Celso da Luz/Criciúma

O Criciúma retorna à Série A do Brasileiro após dez anos, quando foi rebaixado em 2014 na última colocação com 32 pontos, sendo posteriormente rebaixado para a Série C em 2019, permanecendo lá em 2020 e 2021, até conseguir o acesso à Série B.

Agora, a equipe de Tencati busca manter-se na elite do Brasil por mais tempo. Entretanto, é esperado que a equipe brigue até o fim para evitar o rebaixamento, principalmente devido ao orçamento menor em comparação com os clubes que já estavam na competição. Mesmo assim, o Tigre catarinense tenta surpreender no campeonato e tem o objetivo de permanecer na elite por mais um ano.

ESTÁDIO

Para permanecer na Série A, o Criciúma aposta na força do Heriberto Hülse para conquistar pontos e se manter na elite do Brasil. O Heriberto Hülse, também conhecido como "majestoso", foi inaugurado em 1955. O nome é uma homenagem ao ex-governador do estado de Santa Catarina, Heriberto Hülse, uma figura política que representou o sul catarinense, onde está localizada a cidade de Criciúma e consequentemente o Majestoso. O estádio tem capacidade para 19.225 pessoas e é uma das fortalezas da equipe.

TABELA

O Criciúma estreia contra o Juventude neste sábado (13), às 18h30, no Heriberto Hülse. Em seguida, a equipe enfrenta o Atlético Mineiro na Arena MRV, na próxima quarta-feira (17), às 19h.

Confira a tabela do Criciúma

1ª rodada: Criciúma x Juventude

2ª rodada: Atlético-MG x Criciúma

3ª rodada: Criciúma x Fortaleza

4ª rodada: Vasco x Criciúma

5ª rodada: Grêmio x Criciúma

6ª rodada: Criciúma x Cuiabá

7ª rodada: Criciúma x Palmeiras

8ª rodada: Athletico x Criciúma

9ª rodada: Criciúma x Bahia

10ª rodada: Atlético-GO x Criciúma

11ª rodada: Criciúma x Botafogo

12ª rodada: São Paulo x Criciúma

13ª rodada: Criciúma x Internacional

14ª rodada: Criciúma x Cruzeiro

15ª rodada: Vitória x Criciúma

16ª rodada: Criciúma x Fluminense

17ª rodada: Corinthians x Criciúma

18ª rodada: Flamengo x Criciúma

19ª rodada: Criciúma x Bragantino