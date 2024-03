Classificados para a terceira fase da Copa do Brasil após eliminar o Brasiliense nos pênaltis, o Criciúma conquistou uma vaga nas semifinais do Campeonato Catarinense ao vencer o Hercílio Luz por 2 a 1 no último domingo (17), no estádio Heriberto Hulse.

“Sabíamos que seria um jogo complicado. Existe uma rivalidade na região e o time do Hercílio vem mostrando ao longo dos últimos anos uma evolução muito grande. Felizmente conseguimos uma vitória importante que nos deu a vaga à próxima fase”, revelou Claudinho.

Na lateral, na meia ou no ataque, Claudinho vem se destacando pelas atuações e pela polivalência dentro do campo. Autor de dois gols na competição, o jogador espera dificuldades nos duelos contra o Barra.

“Graças a Deus estou podendo ajudar a equipe da maneira que a comissão técnica necessita. Tenho essa característica de atuar em mais de uma posição e estou á disposição para dar o melhor para o clube. Teremos dois jogos complicados pela frente. O Barra mostrou que também está em crescimento e conquistou uma classificação heroica na casa do Figueirense, o que não é fácil”, finalizou Claudinho.

O primeiro confronto das semifinais acontece na próxima quinta-feira (21), às 20h30, em Itajaí. O jogo de volta será no domingo (24), às 16 horas, no estádio Heriberto Hulse.