Jogo Bahia x Coritiba ao vivo pelo Campeonato Brasileiro 2017

INCIDENCIAS: Bahia x Coritiba é uma partida válida pela 26º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste Sábado as 16h00 na Arena Fonte Nova em Salvador

ÁRBITRO: Péricles Bassol, com auxílio de Clóvis Amaral da Silva e Cleberson do Nascimento Leite. Trio de Arbitragem é do Rio de Janeiro

A transmissão do jogo Bahia x Coritiba ao vivo começará na hora da partida, ás 16h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

No primeiro turno pela 7° rodada do campeonato, Coritiba e Bahia empataram em 0 a 0. Partida ficou marcada pela briga do atacante Kleber com o volante Edson

Desfalque do Coxa: Kleber (Machucado); Getterson e Alecsandro (Problemas Físicos)

Provável Coritiba (4-4-2): Wilson; Léo, Werley, Walisson Maia e Carleto; Alan Santos, Jonas , Matheus Galdezani e Anderson; Rildo e Henrique Almeida.



Jogadores do coxa reunidos antes do treino na capital Baiana

Divulgação: Twitter oficial do Coritiba Futebol Clube

Jogando como visitante na competição Coxa tem 12 jogos; foram três vitórias, dois empates e sete derrotas

Leia mais: Em jogo emocionante, João Paulo marca no fim e Botafogo derrota Coritiba

Coritiba não ganha a cinco partidas, equipe do técnico Marcelo Oliveira perdeu na última rodada jogando em casa para o Botafogo.

Desfalque do tricolor Baiano: Wellington Silva (recuperação Física) Jackson, Armero e Renê Júnior (Machucados)

Provável Bahia (4-3-3): Jean; Éder, Tiago, Thiago Martins e Juninho Capixaba; Edson, Juninho, Zé Rafael, Mendoza e Vinícius; Rodrigão.

Bahia está na 13° colocação do campeonato com 30 pontos, a três do Coritiba. Por esse motivo esse jogo é tratado na capital baiana como fundamental na luta contra o Rebaixamento



Elenco em preparação para o jogo deste sábado

Divulgação: Twitter Oficial Esporte Clube Bahia

Jogando como mandante na competição Bahia tem 12 jogos; foram seis vitórias, dois empates e quatro derrotas

Tricolor Baiano vem de um excelente resultando na luta contra o rebaixamento. Jogando em casa equipe ganhou do Grêmio por 1 a 0. Gol foi marcado pelo atacante Rodrigão

Bahia x Coritiba ao vivo é uma partida válida pela 26º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste sábado (26) às 16h00 na Arena Fonte Nova em Salvador.