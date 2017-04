Jogo Botafogo x Sport ao vivo online na Copa do Brasil 2017 (0-0)

Boa noite, caro torcedor! Acompanhe todos os detalhes do confronto entre Botafogo x Sport ao vivo, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece às 21h45 desta quarta-feira (26), no Estádio Nilton Santos e aqui na VAVEL Brasil.

"Tem sido um início bem agitado, mas de muita motivação. Também com muita emoção, jogos disputados, mas estava com saudades disso. Estamos em quatro competições, conseguindo avançar em todas, e isso mostra também a força do nosso grupo. O Botafogo é um adversário de muita qualidade e tem mostrado sua força. Com certeza será um jogo muito equilibrado. Importante e gratificante este retorno ao Rio de Janeiro, onde tive a oportunidade de morar e trabalhar pela Seleção Brasileira, pelo Flamengo e pelo Botafogo, com títulos por todos eles", explicou o treinador.

O técnico Ney Franco comentou sobre o início movimentado de trabalho à frente do Leão da Praça da Bandeira, além de afirmar ter boas recordações do Rio de Janeiro.

Diante desse fato, Durval e Matheus Ferraz, dupla que atuou no último fim de semana na semifinal do Campeonato Pernambucano formam a zaga. Ney Franco não vai poupar jogadores, assim como Jair Ventura no Botafogo.

Três são os desfalques do Sport. Os zagueiros Ronaldo Alves e Oswaldo Henríquez não treinaram, não se recuperaram das lesões e foram vetados pelo departamento médico. O atacante Leandro Pereira está suspenso e também tem problemas físicos.

Vai ser o reencontro de Ney Franco com o Botafogo, clube que treinou em 2009, além de ter morado no Rio de Janeiro quando trabalhou no Flamengo e na Seleção Brasileira Sub-20.

Por outro lado, Ney Franco foi contratado como técnico do Sport há menos de um mês e já passou por semifinais do Campeonato Pernambucano, quartas de final da Copa do Nordeste, oitavas da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Botafogo x Sport ao vivo na Copa Brasil

"São dois jogos, assim como era na Pré-Libertadores. Jogar com vontade, garra, como é o DNA da nossa equipe, e conseguir um bom resultado em casa. Temos que tomar muito cuidado com o gol fora de casa, isso complica o jogo de volta. Se conseguir vantagem em casa, o segundo jogo fica um pouco mais tranquilo. A gente espera que os jogos da Pré-Libertadores sirvam de exemplo na Copa do Brasil. Quero convidar a torcida para vir ao estádio amanhã, é uma competição importante que dá vaga na Libertadores", afirmou Pimpão.

Em entrevista coletiva, o atacante Rodrigo Pimpão afirmou as expectativas do time para a Copa do Brasil, além de convocar a torcida para mais um jogo importante do Botafogo na temporada.

O Botafogo segue com um problema crônico: a lateral-direita. Sem jogadores de ofício disponíveis e sem conseguir contratar alguém em tempo hábil. Por isso, Emerson Santos foi improvisado nos dois últimos jogos fora de casa pela Libertadores da América (Atlético Nacional e Barcelona de Guayaquil) e pode ser usado nesta noite.

O bom número de Jair Ventura no comando técnico é muito bom. O treinador alcançou a mesma quantidade de partidas em relação ao ano passado e tem números ainda maiores. Ao todo, são 44 jogos, com 24 vitórias, sete empates, 13 derrotas e um aproveitamento de 59,8%.

O Alvinegro de General Severiano tenta conseguir um bom resultado no Botafogo x Sport ao vivo hoje para esquecer a eliminação no Campeonato Carioca, quando foi derrotado na semifinal pelo Flamengo. Por disputar a Taça Libertadores da América, o Botafogo estreia na Copa do Brasil já nas oitavas de final.