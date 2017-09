Ceará e Brasil de Pelotas duelam em busca de aproximação do G-4 da Série B

INCIDENCIAS: Partida válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, às 19h00 do sábado (23)

Um grande jogo no Nordeste pelo fechamento da 25ª rodada da Série B. O início de returno reserva boas lutas para Ceará e Brasil de Pelotas. O Alvinegro cresceu na competição e luta ponto a ponto pela parte de cima, querendo se reaproximar do G-4. O Ceará inicia o sábado na 6ª colocação, com pontuação de 38. Enquanto isso, o Rubro-Negro se afastou da zona do rebaixamento e ocupa o 11º lugar, com 33 pontos. Porém, o Xavante iniciou a rodada em nono e quer voltar à primeira página da tabela.

A partida tem horário marcado para ocorrer às 19h00. O Estádio do Castelão, amplo e moderno, deve receber bom público para empurrar os locais rumo a mais um resultado positivo em Fortaleza. Fora de casa, o desempenho do Brasil ainda é ruim no torneio, mas a busca é por um jogo na superação de desfalques.

Ceará quer voltar a vencer

O Alvinegro vem há dois jogos sem resultados positivos. Na última rodada, recebeu o líder América-MG e ficou no empate por 1 a 1. Novamente em seus domínios, expectativa por uma vitória. Contra o Xavante, no primeiro turno, o Ceará venceu por 3 a 2 fora de casa, em jogo cheio de reviravoltas. Por isso, atenção com o adversário é mais do que importante.

Pedro Ken comentou: "Temos um jogo decisivo. A semana foi cheia e trabalhamos muito para fazer um bom jogo no sábado. A expectativa é muito grande para essa partida”, disse.

Companheiro de Ken, o goleiro Everson analisou a situação e destacou a briga cearense por vaga na Série A do ano que vem: “Trabalhamos muito nessa semana para conseguir essa vitória e encostar no G4 novamente. Em todos os jogos, querendo ou não, você enfrenta adversários com propostas na competição. Nós temos que nos concentrar ns nossa proposta e obter êxito. Respeitamos o Brasil, mas queremos o acesso à 1ª divisão a todo custo”.

O Vovô deve ir a campo com: Éverson; Tiago Cametá, Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário; Richardson, Pedro Ken e Lima; Lelê, Elton e Leandro Carvalho.

Xavante com desfalques por problemas musculares

Mais um jogo fora de casa que não promete vida fácil. Apesar do crescimento no torneio, o Xavante está com desfalques essenciais dentro do time que o técnico Clemer vem encontrando e colocando a jogar.

São muitos atletas fora: goleiro Marcelo Pitol (suspenso), zagueiro Teco, meia-atacante Marcinho e lateral-esquerdo Breno (desgaste muscular ) e volante Leandro Leite sentiu lesão muscular sofrida contra os alagoanos do CRB. Além deles, o meia Juninho se recupera de lesão no pé. Com meio time fora de combate, o Xavante deve ter a seguinte escalação:

Eduardo Martini; Eder Sciola (ou Edinei), Evaldo, Leandro Camilo e Marlon; João Afonso, Itaqui, Nem, Rafinha, Misael e Lincom. A novidade é o centroavante voltar ao time. O lateral-esquerdo também passou longo tempo lesionado e retorna à posição de origem. Com desfigurações em relação à formação mais ideal, é o índio xavante em busca dos pontos na Arena Castelão, em Fortaleza.