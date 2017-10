Com sequências importantes de confrontos diretos, Ceará e Paraná se encontram no Castelão

O Ceará vive um momento especial na Série B do Campeonato Brasileiro e fará nessa terça feira (17) mais uma "final", dessa vez diante do Paraná, terceiro colocado e que está um ponto acima do time alvinegro, que ocupa a quarta colocação. A partida será às 19h30, pelo horário local e será disputada no Estádio Castelão.

Caso uma das duas equipes vença e caso o Brasil de Pelotas derrote o América-MG, jogando em seus domínios, Ceará ou Paraná podem se consolidar de vez no G-4, assumindo a vice liderança, ficando muito próximos do acesso a Série A do ano que vem. No primeiro turno, vitória do Tricolor paranaense na Vila Capanema, pelo placar de 1 a 0.

Há 400 minutos sem sofrer gols, Ceará prega respeito máximo ao rival

A vitória por 1 a 0 diante do Oeste, em Barueri-SP, garantiu o Ceará como melhor visitante da Série B até aqui. Em 15 jogos atuando fora, o Alvinegro venceu sete, empatou três e perdeu cinco, tendo marcado 18 gols e sofrido 16, totalizando 24 pontos conquistados, aproveitamento de 53,3% dos pontos, que fica atrás de Internacional e América-MG, ambos com 54,8%, mas somam 23 pontos em 14 jogos, sendo assim, o Ceará é o time que mais somou pontos jogando como visitante na Série B.

Richardson foi o autor do gol da vitória contra o Oeste. (Foto: Dilvugação/CearaSC)

Um outro dado interessante se ao ótimo aproveitamento do sistema defensivo do Vovô. Das 29 vezes que entrou em campo até agora, em 13 a equipe não foi vazada, além disso, o goleiro Éverson, que não enfrentará o Paraná por conta de suspensão após receber o terceiro cartão amarelo, não sabe o que é sofrer gols desde a 25ª rodada, na vitória do alvinegro por 2 a 1 diante do Brasil de Pelotas. Além de Éverson, que será substituído por Fernando Henrique, outro ausente será o zagueiro Rafael Pereira, também suspenso e que dará a vaga a Tiago Alves.

Em entrevista, o meia Ricardinho pregou respeito ao Paraná, mas afirmando que o Ceará precisa impor o ritmo jogando em casa: "Será mais uma decisão, dessa vez jogando em casa. Todo jogo daqui em diante vale 6 pontos. Temos novamente um confronto direto e ainda mais complicado para nós. Temos que respeitar o Paraná, mas impor nosso ritmo e fazer o mando de campo para sair com o resultado favorável"

Paraná vai confiante para um jogo que pode ser decidido no detalhe

Após vencer o Críciuma na última rodada pelo placar de 2 a 1, o Paraná segue embalado para retornar a Série A, competição que não disputa desde 2007. O jogo entre o terceiro e o quarto colocados na tabela é avaliado como de alta dificuldade pelo elenco do Tricolor. Apesar da vitória no primeiro turno, o time sabe que irá jogar fora de seus domínios e diante de um forte rival. O Tricolor sofreu apenas 21 gols em 29 rodadas da Série B, sendo a segunda melhor defesa juntamente com o América-MG. O Internacional, com 20 gols tem o melhor sistema defensivo da competição.

Paraná venceu o Criciúma na rodada passada, com gol de falta de João Pedro. (Foto: Divulgação/Paraná Clube)

Para o meia João Pedro, a semana é a mais importante da temporada, por se tratar de um jogo que definirá o destino da equipe para o restante da temporada: "Temos mais uma partida importante e muito difícil, mas nossa equipe evoluiu bastante ao longo dessa Série B. Podemos encarar o Ceará de igual para igual mesmo fora de casa, pois o Paraná já mostrou o que é capaz".

Já o treinador Matheus Costa prega o respeito máximo ao rival e diz ter a estratégia para conseguir se impor diante do Ceará. "Jogando fora de casa temos que fazer o nosso jogo, principalmente sabendo que o Ceará deve abrir espaços, querer atacar, propondo o jogo e temos que apostar na transição rápida. Agora é jogo de detalhes, um grande jogo entre duas grandes equipes. Fizeram um grande jogo contra o Oeste e que não é à toa que estão no G-4".