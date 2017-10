Marcelo Chamusca ressalta disciplina tática do Ceará em vitória diante do líder Inter

Time agora encara o Juventude em Caxias do Sul (Foto: Bruno Aragão / CearaSC.com)

Em jogo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará chegou ao Rio Grande do Sul sendo considerado como um mero convidado para o que previam ser o jogo onde o Internacional conseguiria os pontos suficientes para o que é analisado como necessário para o acesso, mas o Vozão acabou vencendo o jogo por 1 a 0 com gol de Elton, em bela jogada de Lima. O Alvinegro agora é o vice-líder com 58 pontos, três atrás do Inter.

O goleiro Ederson, um dos grandes personagens da vitória do Vozão, fazendo importantes defesas no segundo tempo, comentou outros aspectos da partida, além do seu desempenho. Segundo o arqueiro, os jogadores do Internacional desrespeitaram o time cearense durante a partida.

"Nós acreditávamos que eles vinham para cima no ínicio do jogo, mas no primeiro tempo não trabalhei muito. No segundo tempo, a gente já esperava que iria ter uma pressão, mas acabei me saindo bem", analisou. "Eles desrespeitaram desde antes do jogo, mas durante, falaram muito. Teve um jogador do banco do Inter que menosprezou o Magno Alves, um jogador com essa história e apontando pro nosso escudo, dizendo que não conhecia esse time, mas agora ele sabe quem nós somos", finalizou.

Um dos responsáveis pela arrancada do Vozão rumo ao G4, o técnico Marcelo Chamusca, que tem 71% de aproveitamento à frente do time (o que lhe daria a liderança, caso estivesse desde o começo do campeonato) analisou os aspectos do jogo que levaram o Ceará até a vitória contra o melhor time e líder da competição, que contava com o apoio maçiço de sua torcida.

"O resumo foi a disciplina tática da equipe, a gente neutralizou muito bem as ações do Internacional, principalmente no primeiro tempo, onde nosso goleiro trabalhou muito pouco. Nós conseguimos fazer um jogo bem controlado, jogando contra 40 mil pessoas e contra um adversário muito forte, muito poderoso, com muitos bons jogadores", analisou o comandante alvinegro.

O técnico, inclusive, realizou treino de portões fechados na preparação para o jogo, explicando os motivos, citando principalmente a qualidade individual dos jogadores do time adversário.

"A essência disso passa por uma análise técnica do adversário e aí os jogadores cumpriram tudo que foi passado nos treinamentos e aplicaram em campo, por isso fico feliz pelo trabalho de toda a comissão técnica. Tivemos que marcar bem os lados, ter um trabalho de recomposição pra marcar o Sasha e o Pottker, diminuir os espaços de criação do D'Alessandro, as infiltrações do Edenilson e conseguimos fazer isso", explicou.

Na próxima rodada, o Ceará volta a jogar no Rio Grande do Sul. Na sexta-feira (3), o Vozão visita o Juventude, às 19h15 (horário de Brasília).