Jogo Coritiba x Chapecoense AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Fique ligado! A Partida entre Coritiba x Chapecoense ao vivo acontece neste domingo (6), às 16h. Até logo mais!

Nos confrontos entre as equipes pelo Brasileirão, a Chapecoense leva pequena vantagem. Em seis jogos, são três vitórias do time catarinense contra dois triunfos do Coritiba e um empate. A última partida aconteceu em setembro de 2016, a Chape venceu pelo placar de 1 a 0.

Coritiba x Chapecoense ao vivo

Pensando nisso, apesar de um banco de reservas muito modificado, o técnico Vinícus Eutrópio vai com o que tem de melhor disponível para a partida de logo mais. As ausências ficam por conta dois laterais Apodi e Reinaldo, que cumprem suspensão ppr terem tomado o terceiro cartão amarelo contra o Bahia.

Com as atenções voltadas para o jogo contra o Barcelona, na Espanha, a Chapecoense não pode se descuidar do Campeonato Brasileiro. Na 14º posição com 22 pontos ganhos, o time catarinense precisa retomar os caminhos da vitória após dois tropeços em casa.

Apesar dos muitos desfalques, a equipe curitibana também conta com o retorno de alguns jogadores. O zagueiro Luizão, o lateral-esquerdo William Matheus e o atacante Henrique Almeida voltam ao time após cumprirem suspensão na rodada anterior.

Para esta partida, o técnico Marcelo Oliveira não poderá contar com seis jogadores. O volante Anderson, o meia Daniel e o atacante Iago estão machucados e não tem previsão de retorno. Kleber está suspenso pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e só voltará a atuar em setembro. O zagueiro Werley se recupera de lesão. Além deles, o atacante Thallison Kelven é outra baixa para o duelo.

Após importante vitória no meio de semana contra o São Paulo fora de casa, o Coritiba volta a atuar em seus domínios na tarde deste domingo.

Na 13º colocação com 22 pontos ganhos, o coxa branca espera poder engrenar na competição para voltar a brigar na parte de cima da tabela.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos agora a transmissão da partida entre Coritiba x Chapecoense ao vivo pela 19º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O duelo acontece neste domingo (6), às 16h, no estádio Couto Pereira.