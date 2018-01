Antes de embarcar para Foz do Iguaçu, Coritiba realiza último treino

Sandro Forner focou bastante na preparação fisíca (Foto: Comunicação / Coritiba)

A delegação do Coritiba embarcou, neste sábado (06), rumo à Foz do Iguaçu, onde continuará a sua pré-temporada 2018. Com 31 atletas em seu elenco, sendo 20 formados no clube, e com dois reforços contratados, o Alviverde inicia o processo de treinos e exames na cidade vizinha à fronteira, local das últimas quatro pré-temporadas do clube.

Na reapresentação realizada na última terça-feira, o diretor de futebol do clube, Augusto Oliveira, confirmou que esses serão os jogadores que irão disputar o Campeonato Paranaense 2018. Um dos destaques é o meia Ruy, que voltou por empréstimo do América-MG e está à disposição do técnico Sandro Forner. O meia ficou feliz quando soube do desejo do presidente do clube, Samir Namur, de contar com o atleta nesta temporada. Sobre a preparação para a competição, o fisiologista demonstrou satisfação.

"Tivemos grande êxito na execução de nosso planejamento no que tange a realização de todos os exames necessários e pudemos adiantar alguns procedimentos que serão fundamentais em Foz do Iguaçu, até mesmo por contar com uma equipe multidisciplinar da casa e que já tem o conhecimento da estrutura e do perfil do nosso elenco. Toda a base de dados coletada agora irá direcionar nosso trabalho em Foz, na busca por um grupo de excelência"

O Alviverde encerra sua pré-temporada no dia 19 de janeiro e estreia no Campeonato Paranaense contra o Prudentópolis, no dia 21 de janeiro, no Couto Pereira. Será a primeira das três competições que o Coxa terá pela frente na temporada 2018.

Formação do elenco

Esperança de gols no Alviverde, o atacante Gustavo Mosquito, formado no clube, ainda não tem sua situação resolvida. Com contrato vencendo no mês de setembro, o clube trabalha para renovar com o atleta. Segundo o presidente, conversas com o empresário do jogador estão bem avançadas. A expectativa é que o atleta renove com o clube por três anos.

Além dos atletas da base que integraram o elenco principal, o Coritiba já anunciou o meu Simião, ex-Avaí, e o lateral direito César Benítez, ex-Olimpia, mas que já teve passagem pelo Coxa. Ambos já treinam com o elenco. A expectativa é que o clube anuncie mais reforços durante o ano.