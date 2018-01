Coritiba enfrenta Aimoré pela segunda fase da Copa São Paulo

O Coritiba se prepara para um confronto decisivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após passar sufoco na fase de grupos, classificando em primeiro com cinco pontos, um a mais do que o segundo e o terceiro colocado, o time paranaense se prepara para enfrentar o Aimoré, do Rio Grande Sul, e quer passar sem sustos para seguir em frente na Copinha.

O Coritiba avançou para a segunda fase com uma vitória e dois empates. No seu grupo, o Coxa enfrentou o Atlântico (BA), Comercial (MS) e Elosport (SP), vencendo apenas o time baiano. Já a equipe do Aimoré enfrentou Flamengo (RJ), Oeste (SP) e Ji-Paraná (RO), se classificando em segundo lugar, também com cinco pontos.

A partida acontecerá na cidade de Capão Bonito. Quem avançar, irá enfrentar o vencedor de Elosport e Flamengo, que jogarão na Arena Barueri. O treinador do Coritiba, Mozart, falou sobre a fase mata-mata da Copa São Paulo de Juniores.

“Na próxima fase é mata-mata, vamos tentar corrigir alguns erros, melhorar nosso nível de competitividade, vamos enfrentar um adversário duro, que já empatou com o Flamengo na primeira fase, é um time do sul com característica de pegada, de marcação forte e entrega. Então, é igualar nesse sentido, na entrega, na vontade. Desta forma nós teremos chance de passar”, disse o treinador.

O time coxa-branca terá um desfalque importante para esse jogo. O atacante Pablo sofreu um entorse e terá que ser substituído por Igor Jesus, atleta que esteve na equipe Sub-17.