Em jogo apático, Seleção Brasileira sub-20 não sai do zero contra o Chile

Na noite desta sexta feira (20), a Seleção Brasileira sub 20 teve seu segundo desafio pelo campeonato sul – americano sub 20 e dessa vez enfrentou o Chile, em Riobamba – Equador.

A equipe de Micale veio embalada pela vitória diante do Equador, já a equipe chilena estreava no torneio. Até o momento, de cinco partidas que aconteceram, a Seleção Brasileira é a única a vencer já que Paraguai – Colômbia, Venezuela – Uruguai e Argentina – Peru terminaram empatados.

Se na primeira partida o Brasil sofreu com o péssimo estado do gramado, nessa partida além desse problema ainda chovia no local o que tornou o jogo mais complicado. O Chile passou mais da metade do jogo com um jogador a menos, se concentrou em sua defesa e dificultou mais ainda o jogo para os brasileiros. Agora o próximo desafio canarinho é a Seleção Paraguaia no próximo domingo (22) as 20h no horário de Brasília.

Seleção brasileira tem dificuldades na criação

Logo aos quatro minutos de partida o Chile já levou perigo ao gol de Caique, dos pés de Vargas saiu uma bomba que surpreendeu o goleirão brasileiro que no susto realizou a defesa e mandou a bola para escanteio. A La Roja jogou os primeiros minutos todo em seu campo de ataque, e somente aos nove minutos o Brasil começou a ter mais espaço de jogo, porém mal conseguia segurar a bola.

Aos 13 minutos chances mais claras começaram a aparecer e Richarlison driblou Reboledo, invadiu a área e cruzou, porém a defesa chilena cortou. Foi o suficiente para o Brasil se achar no jogo e começar a pressionar a saída de bola dos adversários.

A melhor chance da partida até o momento veio aos 29 minutos, após falha de Lyanco, Caique teve que se esticar para impedir o gol, minutos depois mais uma chance dos chilenos, Suazo bateu forte a bola cobriu o gol.

A 10 minutos do fim da primeira etapa, Vargas deu uma entrada dura em Lucas Paquetá e recebeu o cartão vermelho, o Brasil nesse momento tinha um jogador a mais em campo e a La Roja passou a jogar na retranca.

O jogo seguiu sem chances para ambos os lados e já nos acréscimos Paquetá apareceu, tocou para David Neres que quase mandou para o fundo das redes, o arqueiro adversário se atrapalhou e viu a bola ir na trave. Ainda deu tempo de Vizeu arriscar o dele, mas Collao fez boa defesa.

Chile se fecha na retranca e segura o empate

A segunda etapa iniciou com a Seleção Canarinho mais animada e aos 53 minutos Paquetá arriscou e o arqueiro chileno fez difícil defesa. Micale tornou o time mais ofensivo com a entrada de Léo Jabá e Giovanny na equipe, apesar dessas mudanças os brasileiros ainda tinham dificuldade em encontrar o caminho do gol.

Aos 17 minutos chance incrível que iniciou com David Neres, o jogador invadiu a área, limpou a defesa e bateu forte, Collao defendeu rebatendo a bola, sobrou para Vizeu que cobriu o goleiro que fez uma outra defesa maravilhosa, por muito pouco o camisa nove não abriu o placar em Riobamba.

Logo em seguida, aos 23 minutos David Neres parecia estar inspirado, recebeu uma bola linda de Vizeu e bateu com força, porém calculou mal e acabou mandando por fora das redes.

Bola nos pés dos chilenos e quase que aos 28 minutos mesmo com um a menos abriram o placar. Paredes recebeu cruzamento na área e cabeceou, Caique bem posicionado fez a defesa. Após esse lance o jogo esfriou e o Brasil com muitos problemas de criação parou na retranca chilena.