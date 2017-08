Convocação da Seleção Brasileira para confrontos contra Equador e Colômbia

Ainda sobre esse assunto de jogadores que atuam no Brasil, a equipe de Tite tem acompanhado, nos últimos meses, muitos jogos do Campeonato Brasileiro, com a intenção de observar os jogadores mais de perto. A CBF divulgou, a pedido de reportagem do canal Sportv, um relatório sobre as equipes que mais foram observadas. Grêmio foi o mais visto, com oito partidas, seguido por Flamengo, com sete, e Corinthians, estudado em seis confrontos.

Com o começo da temporada na Europa, os atletas que atuam no continente talvez não estejam no primor de suas formas físicas, já que voltaram de férias recentemente. Desse jeito, a possibilidade de jogadores que atuam no Brasil aumenta consideravelmente. "Primeiro é ser o mais justo possível, acompanhar todos os jogos possíveis, por uma oportunidade aos atletas nessa sequência, consolidar a equipe com patamar, com rendimento bom para buscar resultado e variações táticas que elas possam ocorrer" - afirmou o treinador da seleção em uma entrevista.

Com uma queda de rendimento do goleiro Weverton, do Atlético-PR, a comissão técnica não esconde a possibilidade de chamar novos nomes para essa posição nessa convocação: "Quando Taffarel vai acompanhar é para ver os atletas de alto nível. É momento do Corinthians e de Cássio, é justo, como Vanderlei tem feito grande campeonato, como o Grohe esteve em grande momento, assim como (Alex) Muralha esteve em alto nível, assim como Diego Alves."

Na terça-feira da semana passada (1), o treinador da seleção pentacampeã mundial disse, em entrevista, sobre os seus objetivos para esses jogos: "Consolidar a equipe no padrão que ela tem e evoluir. Segundo, o senso de justiça e acompanhamento de todos atletas em alto nível para poder convoca-los numa última lista para ir para a Copa. Terceiro item: variações de movimentos táticos como Coutinho jogando para dentro como meio-campista e ter William ou outro jogador agressivo. É ter Casemiro com Fernandinho para 4-2-3-1, ou duas linhas de quatro com dois atacantes. É estabelecer variações para estar preparado para o Mundial."

Além da derrota para os Hermanos, o Brasil fechou essa última série de amistosos derrotando a Austrália por um sonoro 4 a 0. Os gols foram marcados por Diego Souza (2), Thiago Silva e Taison.

Após nove jogos seguidos com vitórias, a seleção de Tite teve a sua primeira derrota na última data FIFA. Em um amistoso realizado em Melbourne, na Austrália, o Brasil, recheado de jogadores alternativos, foi derrotado pela Argentina na estreia do treinador Jorge Sampaoli por 1 a 0, graças a um gol marcado por Gabriel Mercado.

Por outro lado, a seleção da Colômbia passa por uma fase totalmente contrária. Com um começo aquém do esperado, a seleção de José Pekerman, mesmo com todas as críticas por parte da imprensa, parece ter se achado e venceu os seus últimos dois jogos nas Eliminatórias, contra Bolívia e Argentina, e atualmente se encontra na segunda posição na tabela.

O Equador não vem passando por um bom momento. Após o início arassador nas Eliminatórias, a seleção do treinador Gustavo Quinteros não conseguiu repetir as boas atuações e perdeu as duas últimas partidas na competição, contra Colômbia e Paraguai. A última partida da seleção ocorreu no dia 22 de fevereiro, quando derrotaram Honduras por 3 a 1 em um amistoso internacional realizado em Guayaquil.

Os próximos compromissos da Seleção Canarinho serão contra Equador, na Arena do Grêmio, no dia 31 de agosto e contra a Colômbia, no dia 5 de setembro, que será realizado em Barranquilla.

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora a convocação do técnico Tite para os jogos da Seleção Brasileira para as Eliminatorias da Copa do Mundo. Fique conosco!