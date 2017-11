Jogo Brasil x Japão AO VIVO online amistoso internacional 2017 (2-0)

Google Plus

39' Neymar cobra falta na área, zaga do Japão afasta o perigo.

35' GOOOL DO BRASIL! Gabriel Jesus. Willian recebe, abre para Danilo, que bate cruzado para Gabriel Jesus apenas tocar para o fundo da rede.

28' TRAVESSÃO! Yoshida cobra falta e acerta o travessão de Alisson.

23' Gabriel Jesus recebe na entrada da área, tenta o toque por cima do goleiro, mas pega mal na bola.

22' Gabriel Jesus recebe na entrada da área, tenta o toque por cima do goleiro, mas pega mal na bola.

17' GOLAÇO DO BRASIL! Marcelo. Após cobrança de escanteio, bola sobra para Marcelo na entrada da área. Canhoto, o lateral solta a bomba com o pé direito e faz um golaço

16' PERDEU!! Neymar cobra no canto esquerdo, goleiro Kawashima faz a defesa!

15' É PÊNALTI NOVAMENTE PARA O BRASIL! Gabriel Jesus tenta o domínio na área, é derrubado por Yamaguchi, e árbitro marca pênalti

11' Osako tenta o chute de fora da área, mas não leva perigo para o goleiro Alisson.

09' GOOOOL DO BRASIL!! Neymar!

08' É PÊNALTI PARA O BRASIL! Jogador do Japão segura e derruba Fernandinho na área.

07' Árbitro pede o árbitro de vídeo em uma jogada de Yoshida com Fernandinho.

06' Fernadinho toca para Marcelo, recebe, dá em Gabriel Jesus, e zaga corta para escanteio. Na cobrança, mais uma vez a zaga afasta o perigo.

04' Neymar domina, passa pela marcação, abre na direita para Giuliano, que chuta e conta com o desvio na zaga.

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO! Brasil 0 x 0 Japão

Hoje teremos o primeiro jogo da Seleção com árbitros de vídeo: Nicolas Rainville e Amaury Delerue, ambos franceses.

JAPÃO ESCALADO! Kawashima, Hiroki Sakai, Yoshida, Makai e Nagatomo; Hasebe, Yamaguchi e Ideguchi; Osako, Haraguchi e Kubo.

BRASIL ESCALADO! Alisson, Danilo, Thiago Silva, Jemerson e Marcelo; Casemiro; Fernandinho, Giuliano, Willian e Neymar; Gabriel Jesus

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Brasil x Japão ao vivo, valendo pela Amistoso Internacional 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 10h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Desde 1989, quando as duas seleções se enfrentam pela primeira vez, o Japão jamais venceu a Seleção Brasileira. São 11 partidas, com nove vitórias para o Brasil e dois empates. No total, a Canarinho soma 31 gols marcados e apenas quatro sofridos.

O Brasil ganhou todas as últimas 4 partidas, marcando 3 ou mais gols em cada ocasião, com os últimos 3 sem levar nenhum gol. Isso inclui vitórias na Copa do Mundo de 2006 e Copa das Confederações de 2013.

Brasil e Japão foram duas das três seleções que se classificaram mais rápido para a Copa do Mundo de 2018. A equipe de Tite garantiu seu lugar na Rússia em março, tendo dominado as Eliminatórias da América do Sul, enquanto o Japão garantiu a sua vaga na Ásia em agosto.

No entanto, o futebol asiático permanece fraco em comparação as melhores seleções do mundo e, por isso, o favoritismo é todo da Seleção Brasileira para o duelo de sexta.

Sob a gestão da Tite, o Brasil cresceu e vem brilhando. Até aqui sofreu apenas uma derrota em 15 partidas desde a Copa América de 2016 (desde que Tite assumiu). Na frente Neymar e Gabriel Jesus formando uma parceria mortal no ataque, enquanto a zaga também vem fazendo grandes jogos, mostrando mais segurança.

O Brasil levou apenas 4 gols nesses 15 jogos e tem sido muito difícil passar pelo bloqueio defensivo, com Casemiro proporcionando uma grande proteção no meio-campo.

O treinador Vahid Halilhodzic explicou que preferiu testar outros jogadores e mandou um recado para os três: "Os nomes que estão aqui estão rendendo mais por seus clubes. Eles [Honda, Kagawa e Okazaki] não vêm mostrando o seu melhor. Já discuti com eles sobre isso. Isso é competição".

O Japão não terá a presença de seus principais jogadores para o duelo contra o Brasil na França. Honda, Kagawa e Okazaki ficaram de fora da lista de convocados para os amistosos que os Samurais Azuis farão na Europa, contra Brasil (10/11, em Lille) e Bélgica (14/11, em Bruges).

O Brasil deve entrar com: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Jemerson, Marcelo, Casemiro, Fernandinho, Giuliano, Willian, Neymar e Gabriel Jesus.

No entanto, a grande novidade ficou por conta da escalação da zaga reserva: Thiago Silva e Jemerson.

Como esperado, Tite deve fazer alguns testes na zaga e no meio de campo. Entre as mudanças feitas por Tite, algumas já eram esperadas, como Danilo no lugar de Daniel Alves, Fernandinho ocupando a vaga de Renato Augusto e Giuliano no de Paulinho.

Após ser quase descartado para o jogo, Philippe Coutinho participou do treinamento com o restante do elenco na última quarta-feira e existe a possibilidade de o meia ficar entre os reservas contra o Japão. Diego, por outro lado, sequer foi a campo e está vetado para o jogo contra o Japão.

A Seleção Brasileira enfrentará o Japão nesta sexta-feira (10) no primeiro de dois amistosos que disputará nessa janela internacional