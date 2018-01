Portland Thorns anuncia a contratação da meio campista Andressinha

Foto: Rafael Stuckert/CBF

O Portland Thorns, atual campeão da NWSL (National Women's Soccer League), a principal liga do futebol feminino norte-americano, anunciou nessa sexta feira (12) a troca da atleta Savannah Jordan por Andressinha, que estava no Houston Dash. Aos 22 anos, a meio campista da seleção brasileira está no futebol dos EUA desde 2015, quando chegou ao Houston Dash.

O clube aproveitou a nota para reforçar as qualidades da jogadora brasileira, destacando seus momentos com a camisa da seleção brasileira e também as grandes jogadas durante o tempo que atuou no Houston Dash. Andressinha chegou aos Estados Unidos em julho de 2015 e participou de três temporadas pelo clube de Houston, tendo sido emprestada por curtos períodos após o fim das temporadas da liga para o Tiradentes-PI, Ferroviária e Iranduba. Muito querida entre os torcedores, a brasileira conquistou seu espaço dentro do time e teve boas atuações, chamando atenção de outras equipes não apenas da NWSL, mas também europeias. Em respeito ao regulamento da liga as equipes não liberaram mais detalhes da negociação.

Em 2009, após uma peneira realizada em Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, a jogadora passou a integrar o elenco do E.C. Pelotas, onde disputou o Campeonato Gaúcho daquele ano, sendo quarta colocada. Com boas atuações, chamou a atenção do Kindermann, na qual foi tetracampeã catarinense. Presença na seleção brasileira desde o sub-17, atualmente é figura carimbada nas convocações de Vadão na equipe principal e tida como uma das grandes realidades do futebol feminino brasileiro.

Foi a segunda troca realizada pelo Thorns para a temporada 2018 da NWSL. Além de Andressinha, o clube anunciou a chegada da atacante australiana Caitlin Foord, ex-Sky Blue e que foi negociada de seu clube para o Seattle Reign com mais duas escolhas no Draft. para outros dois jogadores e em seguida, a atacante foi negociada posteriormente com o Portland Thorns em troca da meio-campista norte americana Allie Long. Em contrapartida, o Thorns perdeu duas jogadoras para 2018: a volante francesa Amandine Henry, que retornou ao Lyon e a atacante dinamarquesa Nadia Nadim, contratada junto ao Manchester City.