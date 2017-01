Sport define programação da primeira semana de treinos na pré-temporada

Google Plus

Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife

O Sport Club do Recife definiu qual será a programação da primeira semana da pré-temporada da equipe em 2017. Na segunda-feira, dia 9, o elenco irá se apresentar no Centro de Treinamento para o início dos trabalhos. Sem contratações realizadas, apenas 18 atletas remanescentes da temporada passada são aguardados na reapresentação.

Nos dois primeiros dias, os atletas serão submetidos a avaliações físicas e exames médicos. Na quarta, ainda no CT, o time entra em regime de concentração e sob o comando de Daniel Paulista, será dado início aos trabalhos com bola intercalando com a preparação física.

Daniel Paulista trabalhará com a comissão técnica formada por Thiago Duarte como assistente técnico e o ex-lateral Dutra como auxiliar técnico da equipe.