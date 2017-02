Jogo Sport x Sete de Setembro-MS ao vivo online na Copa do Brasil 2017

Por outro lado, o Sete de Dourados tem apenas o Campeonato Sul-Mato-Grossense como outra competição a ser disputada no primeiro semestre de 2017, e a temporada não começou muito boa. Nos três jogos válidos pelo torneio, o clube ainda não venceu. Foram dois empates e uma derrota, a última colocação do grupo B.

As equipes disputam outros torneios paralelos à Copa do Brasil. O Leão da Praça da Bandeira está presente na Copa do Nordeste e no Campeonato Pernambucano. No regional, a equipe ocupa a segunda colocação do grupo C, com sete pontos ganhos, atrás do River-PI apenas no saldo de gols. No estadual, o clube ocupa a vice-liderança do hexagonal do título, com oito pontos, com o Salgueiro no topo da tabela.

Por outro lado, o Sete de Dourados fez valer o mando de banco e desbancou o River-PI por 1 a 0. Diante de uma equipe mais qualificada e na elite do futebol nacional, os sul-mato-grossenses tentam surpreender novamente.

O Sport não teve sustos na primeira fase da competição considerada a mais democrática do país, por contar com equipes de todos os estados da Federação. Os rubro-negros golearam o CSA por 4 a 1 no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL.

O regulamento da Copa do Brasil 2017 foi modificado em relação aos anos anteriores. As primeiras fases serão disputadas em jogos únicos. Na primeira, o time visitante (melhor posicionado no ranking da CBF) tem a vantagem do empate. Na segunda, caso a partida termine igual nos 90 minutos, a vaga será decidida nas penalidades máximas.

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora todos os detalhes de Sport x Sete de Setembro-MS ao vivo. O duelo é válido pela segunda fase da Copa do Brasil 2017 e acontece às 21h45 desta quarta-feira (21), na Ilha do Retiro, no Recife/PE.