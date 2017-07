Jogo Sport x Atlético-GO AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe jogo entre Sport x Atlético-GO ao vivo, valendo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 20h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Provável escalação do Sport: AGENOR; SAMUEL XAVIER, OSWALDO HENRÍQUEZ, DDURVAL E SANDER; PATRICK, RITHELY, EVERTON FELIPE, MENA E DIEGO SOUZA; ANDRÉ. TÉCNICO: VANDERLEI LUXEMBURGO.

Provável escalação do Atlético-GO: KLÉVER; ANDRÉ CASTRO, ROGER CARVALHO, GILVAN E BRENO LOPES; MARCÃO, IGOR, PAULINHO E JORGINHO; NILTINHO E WALTER. TÉCNICO: DORIVA.

Para o jogo, o goleiro Felipe foi barrado, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco foi suspenso. Com isso, Kléver retorna à meta goiana, enquanto Breno Lopes herda a vaga na titularidade. Fora isso, o time é o mesmo que foi derrotado no Olímpico para o Atlético-MG.

Pressionado, Doriva tenta dar fôlego ao Atlético-GO em difícil desafio: Oito pontos somados em 15 partidas, último colocado e o primeiro time fora da zona de rebaixamento tem praticamente o dobro da pontuação.

A situação do Atlético-GO é bastante complicada pouco antes da metade do Brasileiro. A pressão é muito grande principalmente sobre o técnico Doriva, que tenta dar fôlego ao time que perdeu suas forças ofensivas, Everaldo e Júnior Viçosa, em meio ao momento tenebroso do clube.

O volante Patrick chegou e se tornou titular absoluto ao lado de Rithely como a dupla de contenção e início de jogadas. Apesar do adversário estar na última colocação e chegar em situação adversa, o jogador pregou cautela pelo fato do time goiano não ter mais nada a perder e buscar o resultado a todo o custo.

Agenor segue como defensor da meta, enquanto Mena, Everton Felipe, Diego Souza e André devem compor a parte ofensiva do time rubro-negro.

Apesar da derrota, o time não deve sofrer modificações pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O goleiro Magrão e o atacante Osvaldo não se recuperaram de suas lesões a tempo, foram vetados pelo departamento médico e mais uma vez não entram em campo.

Com mesmos desfalques, Sport deve manter escalação, foram quatro vitórias seguidas que colocaram o Sport na parte de cima da tabela de classificação. A derrota deu uma trégua no ímpeto leonino. Diante de sua torcida, o time se vê com a responsabilidade de conquistar três pontos, ainda ao levar em consideração a situação crítica do oponente.

O Sport e Atlético-GO se enfrentam às 20 horas desta quinta-feira (20), na Ilha do Retiro, no Recife/PE.