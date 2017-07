Vanderlei Luxemburgo avalia derrota em casa diante do Palmeiras: "Fomos apáticos"

Google Plus

Vanderlei Luxemburgo avalia derrota em casa: Foto: Williams Aguiar/Sport

O Sport recebeu o Palmeiras com o apoio massivo da torcida na Arena Pernambuco almejando superar o adversário na tabela. A partida foi válida pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro nesse domingo (23) às 16h (horário de Brasília). O Leão foi dominando pelo Palmeiras em casa e acabou sendo derrotado por 2 a 0 com gols de Bruno Henrique e Keno.

Em entrevista coletiva, o técnico Vanderlei Luxemburgo disse: "Temos um adversário do outro lado. Não é que não conseguimos jogar porque não queríamos. O Palmeiras encaixou bem a marcação na nossa equipe e não conseguimos. Mereceram o resultado."

Ainda sobre o revés em Pernambuco o treinador declarou: "Aceitamos a marcação e não conseguimos fluir. O Palmeiras está de parabéns. Num jogo como esse tem que ter jogada individual. Tem que ter drible, uma jogada diferente e não fizemos isso. Hoje não era para ser nosso."

Vanderlei ainda disse sobre a situação do Leão no campeonato, comparando o time com o período em que ainda não estava presente: "O Sport era uma equipe que ninguém acreditava na zona de cima. Os adversários estão se preocupando muito mais que antigamente. Isso é natural. Nas próprias declarações, falam que vai ser difícil. Se a gente quiser algo a mais na competição, tem que crescer mais."

O Sport retorna a campo na próxima quinta-feira (27) às 19:15 (horário de Brasília) pela Copa Sul-Americana contra o Arsenal de Sarandi pelo jogo de volta na Argentina. No jogo de ida, o Sport venceu o time argentino por 2 a 0 em Recife.