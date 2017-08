Após rescindir com São Paulo, meia Wesley é anunciado como reforço do Sport

Foto: Érico Leonan/saopaulofc.net

O Wesley é o mais novo reforço do Leão. O atleta tem 30 anos chega ao Recife nesta terça-feira (22) e realizará os exames médicos e, após todo procedimento clínico, será apresentado oficialmente no CT do Sport. O contrato dele vai até dezembro, com o clube tendo a preferência de renovaçã o do contratado.

O atleta era um desejo do técnico Valderlei Luxemburgo. o treinador considera o jogador como uma boa solução para o meio de campo rubro-negro. Ele pode ser utilizado tanto como volante, como pelas pontas. Aos 30 anos, o volante foi revelado pelo Santos e está no São Paulo desde 2015, mas, nesta temporada, viveu o pior momento. Foram sete partidas no ano. Além de São Paulo e Santos, ele defendeu o Palmeiras, Werder Bremem e Atlético-PR.

De acordo com o O executivo de futebol, Alexandre Faria, “Wesley é um jogador versátil, que tem facilidade de executar várias funções. É um atleta experiente, que tem uma qualidade muito grande, dentro e fora de campo também. Tem espírito de liderança e força física invejável", avaliou Alexandre.

Wesley revelou ao site oficial do clube a ótima oportunidade de jogar pelo Sport. E prometeu empenho com a camisa vermelha e preta e enfatizou a força da torcida do Leão

“Estou muito feliz. É uma oportunidade que eu esperava há algum tempo, a de defender o Sport. Conheço a história do Clube e sua grandeza. Vou de corpo e alma para vestir essa camisa e, com certeza, vou fazer o máximo para escrever o meu nome na história do Sport”, disse Wesley. “A torcida do Sport inflama o tempo inteiro. Tive a chance e de atuar na Ilha e vi isso de perto. Ter a oportunidade de jogar com ela a favor será especial”, completou.