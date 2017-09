Equilíbrio na década: confira o retrospecto dos confrontos entre Vasco e Sport

Jogo da próxima segunda-feira vale reabilitação para as duas equipes(Foto: Divulgação / Vasco da Gama)

Nesta segunda-feira (25), Sport e Vasco se enfrentarão na Ilha do Retiro em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os pernambucanos, que não vencem há sete jogos na competição e se encontram a dois pontos do Z4, entram pressionados pela vitória, enquanto os cariocas buscam se reabilitar da polêmica derrota sofrida para o Corinthians e manter vivo o sonho de classificação para a Libertadores.

O duelo marca o vigésimo quinto encontro entre os dois clubes na história do Campeonato Brasileiro, desde que passou a ser chamado dessa forma, em 1971. Desde então, os Vascaínos carregam uma ampla vantagem nos confrontos diretos, sendo onze vitórias dos Alvinegros e seis dos Rubro-negros. Em sete oportunidades, os jogos terminaram empatados. Já na atual década, a vantagem preta e branca é de apenas uma vitória: são três, contra duas dos nordestinos e nenhum empate.

Vasco tem quase o dobro de vitórias nos confrontos diretos com o Leão da Ilha

(Foto: Divulgação / Vasco da Gama)

Na partida mais recente entre as equipes, realizada no dia 10/06 deste ano, pelo primeiro turno da competição, os Cruzmaltinos venceram pelo placar de 2x1, com gols de Luís Fabiano e Douglas, enquanto André descontou para o Sport já nos acréscimos, convertendo penalidade máxima.

Porém, no último embate em território pernambucano, os recifenses levaram a melhor. Pela 8ª rodada do primeiro turno do Brasileirão de 2015, em partida realizada na Arena de Pernambuco, que marcou a estreia de André pelo Leão, os donos da casa venceram também por 2x1. O próprio André abriu o placar, Riascos igualou o placar ainda no primeiro tempo, e na reta final, o volante Wendel desempatou em favor dos leoninos.

Jogadores comemoram o primeiro gol de André pelo Leão, em sua estreia com a camisa Rubro-negra, em junho de 2015 (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

O duelo mais importante entre Sport e Vasco, porém, não aconteceu pelo Campeonato Brasileiro. No ano de 2008, nas semifinais da Copa do Brasil, os Rubro-negros venceram a primeira partida na Ilha do Retiro por 2x0, os Vascaínos devolveram o placar em São Januário, mas na disputa de pênaltis, graças a uma cobrança isolada por Edmundo, que havia sido herói no tempo normal, o Leão avançou para a final, onde viria a vencer o Corinthians e conquistar o título inédito.

Se por um lado os Sportanos lembram com carinho da semifinal de 2008, por outro, os cariocas ostentam a maior goleada do confronto: 4x0, em julho daquele mesmo ano, novamente em São Januário, o que para os vascaínos pode ter sido a vingança pela eliminação. Um ano antes, o estádio Cruzmaltino foi palco do milésimo gol de Romário, em pênalti convertido contra o próprio Sport. Na ocasião, o goleiro Magrão teve o ''azar'' de sofrer o histórico gol, e nesta segunda, mais de 10 anos depois, o experiente arqueiro segue como titular da meta leonina.