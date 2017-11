Sport vence Bahia e continua vivo na briga contra o rebaixamento

O Sport segue vivo na briga contra o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe recebeu a visita do Bahia e venceu pelo placar de 1 a 0, o rubro-negro pernambucano não vencia no Brasileirão há quase quatro meses.

O único gol da partida foi marcado por Marquinhos, após passe de André. Com o resultado, o Sport chegou à 39 pontos e igualou a Ponte Preta em número de pontos, mas o clube paulista ainda entra em campo nesta segunda (20). Com duas rodadas para o fim da competição, o Leão ocupa a 18ª colocação e enfrenta Fluminense e Corinthians. Já o Bahia, com 49 pontos, desceu para a décima posição e vê o sonho de ir à Libertadores cada vez mais longe. O Tricolor tem pela frente Chapecoense e São Paulo.

MARQUINHOS SALVA O PRIMEIRO TEMPO RUBRO-NEGRO

No início de jogo, o Sport pressionou com Diego Souza, que perdeu gol incrível. Os rubro negros recuperaram a bola na saída de jogo , André ajeitou para o camisa 87, que dominou no peito e bateu firme, mas mandou por cima do gol defendido por Jean.

Williams Aguiar / Sport Club do Recife

Se Diego Souza e André não estavam acertando no gol dos baianos, coube a Marquinhos abrir o placar. Após cobrança de lateral, Diego Souza deu um leve desviou para a área. André fez o pivô e ajeitou a bola para Marquinhos, que chegou batendo e abriu o placar: 1 a 0.

BAHIA MELHOROU, MAS SPORT SEGUROU O PLACAR

O goleiro Jean cobrou falta perto da meia-lua e viu a bola explodir no travessão de Magrão, que não teve reação. Os baianos ainda perderam uma chance com atacante Mendoza.

Com a entrada de Rogério e Rithely, o Sport ficou perto de ampliar o placar. Henríquez pegou rebote na cobrança de falta e chutou de longe, exigindo defesa espetacular de Jean.