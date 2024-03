O Fluminense venceu o Unilife/Maringá por 3 sets a 0 (25-19, 25-23 e 25-15), na noite desta sexta (22), no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro (RJ). No confronto válido pela última rodada da fase classificatória da Superliga, as cariocas venceram as paranaenses num jogo tranquilo, e garantiram a sexta colocação na tabela de classificação. Com a vitória e a confirmação da posição, ficou definido o adversário do tricolor carioca na próxima fase. O Flu irá enfrentar o Minas, que terminou na terceira colocação.

As paranaenses começaram a rodada na zona de classificação para os playoffs, mas precisavam de uma combinação de resultados para garantir a classificação. O Maringá precisava vencer e torcer para Brasília e Pinheiros não somarem três pontos. O Brasília acabou derrotado, mas Pinheiros somou três pontos, ultrapassando o Maringá e o Barueri. Por um ponto, o Maringá não se classificou para a próxima fase, porém permanece na Superliga na próxima temporada.

O Fluminense já tinha garantido sua vaga nos playoffs na rodada anterior, e estava apenas aguardando para confirmar se terminaria em quinto ou em sexto lugar. Com os outros resultados da rodada, o tricolor garantiu o sexto lugar e irá enfrentar o terceiro colocado, o Minas, que venceu o confronto direto com o rival Praia Clube. Como o Minas terminou na melhor colocação, terá o mando de quadra no confronto das quartas de final.

Os playoffs da Superliga 2023/2024 começarão na próxima terça (26). A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) ainda irá divulgar a tabela da primeira rodada das quartas de final.

Triunfo tricolor em jogo tranquilo em casa

O primeiro set da partida começou com Maringá jogando bem, chegando a ter vantagem no placar e vendo o Flu empatar várias vezes no começo do set. Mas o tricolor apostou no saque e no ataque forte, desequilibrando o emocional do Maringá, que apesar de ter tido um bom começo defensivamente, vacilou. As cariocas encontraram o bom voleibol e fecharam a parcial em 25 a 18.

A segunda parcial foi a mais equilibrada da partida, com o Maringá correndo atrás do prejuízo e dando trabalho para as ponteiras tricolores, e buscando o resultado no set. Porém, o Fluminense contou com a volta da ponteira Uzelac ao time titular, e ela foi o diferencial da parcial. O tricolor venceu a parcial por 25 a 23, com direito a rally na parte final do set.

O Maringá sentiu a pressão e entrou no último set já entregue, sem muita força para reagir. O Fluminense aproveitou o momento ruim das adversárias e veio com tudo para cima das paranaenses, fechando o set em 25 a 15, com dez pontos de diferença. A maior pontuadora do jogo foi a oposta Ariane, com 16 pontos. A ponteira Elina foi eleita a melhor da partida, e faturou o troféu Viva Vôlei.