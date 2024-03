Atual campeão da Conmebol Libertadores e da Recopa Sul-Americana com o Fluminense, o técnico Fernando Diniz, em sua segunda passagem (a primeira foi em 2019), comandando o clube desde abril de 2022, tem conversas em andamento com a diretoria do tricolor das laranjeiras para prorrogar seu contrato, que se encerra no fim deste ano. O clube vive a expectativa de assinar uma extensão contratual até dezembro de 2025, visando encontrar um consenso financeiro, positivo para ambos os lados, para a concretização da renovação.

Fala Presidente!

Durante o evento Super Fut Summit, Mário Bittencourt, presidente do Flu, afirmou ao ge sobre o interesse de renovar o contrato com Diniz.

"Sim, é um desejo nosso renovar (com o Fernando Diniz) até o final de 2025. Viemos conversando com ele desde o inicio do ano sobre essa possibilidade. Eu creio que que dentro do inicio do mês de abril, antes da segunda, terceira rodada da Libertadores, a gente deve chegar num denominador comum e assinar essa extensão de contrato"

O presidente, ainda se demonstrou surpreso com a insatisfação de uma parte da torcida, neste início de temporada, por causa da eliminação contra o Flamengo, pela semifinal do campeonato Carioca.

"É uma questão de surpresa de imaginar que a maior crítica que os clubes recebem é da falta de continuidade do trabalho. E quando você tem a continuidade de um treinador que está no clube há dois anos, com trabalho sólido, com grandes conquistas, desenvolvimento de um modelo de futebol diferente e vitorioso, algumas pessoas — não todas, acho que a minoria — criam um movimento contra uma longevidade."

Reconhecimento Interno e Conquistas Recentes

Internamente, o trabalho de Diniz é altamente respeitado, especialmente pela sua relação positiva com os jogadores do elenco. Ele conta com o apoio dos líderes do elenco, como Germán Cano, atacante da equipe, que em várias oportunidades, rasga elogios sobre o treinador.

"Diniz é sensacional, muito trabalhador e acredita no nosso trabalho. Ele melhora todos com seu trabalho e desempenho no dia a dia, nunca nos deixa relaxar. Isso reflete em campo. Parabenizo ele pois faz parte disso", exaltou Germán Cano, em uma de suas entrevistas para o Uol.

Apesar da eliminação na semifinal do Carioca, a confiança depositada no treinador permanece a mesma. No período de 11 meses, ele conquistou três títulos com o Tricolor, um nacional (Carioca 2023) e dois inéditos, em competições continentais( Libertadores e Recopa).

Até o momento, o treinador, que completou 50 anos de idade na última quarta-feira (27), acumula 171 partidas à frente do Tricolor, com 85 vitórias, 36 empates e 50 derrotas.