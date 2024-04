Na noite desta segunda (1), o Joinville Vôlei venceu o Farma Conde/São José por 3 sets a 1 (25-20, 25-20, 17-25 e 25-21), na Arena Farma Conde, em São José dos Campos (SP). A partida abriu a série melhor de três das quartas de final da Superliga, e terminou com uma surpresa para o time da casa, que foi o vice-líder da fase classificatória. Agora, o Joinville está a uma vitória de distância das semifinais da competição.

A partida confirmou a zebra que está acontecendo nos playoffs da Superliga Masculina, onde todos os piores colocados venceram os mais bem colocados. O Joinville, que terminou em sétimo na fase classificatória, apresentou superioridade, volume de jogo e desestabilizou o São José em diversos momentos da partida.

A equipe catarinense dominou os dois primeiros sets, mas perdeu o terceiro por instabilidade e dificuldade na recepção. Na quarta parcial, o jogo dos catarinenses voltou a encaixar, e no final do set, o Joinville abriu uma vantagem crucial de três pontos, atrapalhou o São José e fechou a parcial, vencendo o jogo por 3 sets a 1. O maior pontuador do jogo foi o oposto Felipe Roque, com 22 pontos. O melhor jogador da partida foi o central Michel, que marcou 13 pontos e foi o mais votado para levar o troféu Viva Vôlei.

O próximo confronto da série entre Joinville e Farma Conde/São José será na próxima sexta (5), no Centreventos Cau Hausen, em Joinville (SC), às 21h. Caso o Joinville vença, irá avançar as semifinais da Superliga. Se São José vencer, forçará o jogo desempate, que está marcado para quarta-feira, dia 10, na Arena Farma Conde, em São José dos Campos (SP).

Catarinenses surpreendem e vencem o vice-líder fora de casa

O primeiro set da partida começou com o Joinville mostrando a que veio, sacando forte e atrapalhando a recepção de São José. A equipe paulista tentou surpreender os catarinenses forçando o saque, mas cometeu muitos erros. Os atacantes de Joinville estavam confiantes e viraram muitas bolas. A equipe catarinense fechou a parcial em 25 a 20.

A segunda parcial foi uma repetição da primeira, com São José sofrendo muito na recepção e não conseguindo fazer o contra-ataque funcionar. Os paulistas chegaram a ter 11 a 9 no placar, mas Joinville encostou, virou para 13 a 11 e a partir daí, começou a deslanchar no placar. O técnico Carlos Schwanke parou o jogo, tentando frear a reação de Joinville e colocar organizar o São José, mas não adiantou. Os catarinenses levaram o set por 25 a 20.

Já no quarto set, o jogo de São José encaixou e os paulistas melhoraram na partida, errando menos saque e massacrando a recepção de Joinville. São José chegou a abrir 10 a 3 no placar, mas uma boa sequência de saque do ponteiro Henrique Honorato fez o Joinville encostar no placar, fazendo 10 a 9. A marcação de bloqueio paulista começou a funcionar, além da recepção, o que fez o levantador Matheus Brasília acionar várias vezes o ponteiro Douglas Souza e o oposto Felipe Roque, que viraram muitas bolas. O Joinville sentiu a pressão e viu o adversário fechar a parcial em 25 a 17.

O último set da partida começou com São José muito bem, mas logo o Joinville reagiu. Os paulistas chegaram a ter quatro pontos de vantagem no placar, mas os catarinenses encostaram e viraram. A partir do 21 a 20, o São José desistiu de reagir e abriu espaço para o Joinville abrir quatro pontos, e levar o set por 25 a 21. O jogo terminou em 3 sets a 1 para os visitantes, que estão a uma vitória das semifinais. O maior pontuador da partida foi o oposto Felipe Roque, que marcou 22 pontos. No lado catarinense, o destaque foi o central Michel, que levou o troféu Viva Vôlei e marcou 13 pontos.