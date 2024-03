Santo André e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (10) em partida válida pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. O duelo acontece as 16 horas (Brasília) no estádio Bruno José Daniel e contará com a arbitragem de Edna Alves Batista, auxiliada por Danilo Ricardo Simon Manis e Anderson José de Moraes Coelho.

Embora os times lutem por objetivos opostos, o jogo tem todo o clima de uma decisão.

O Ramalhão, que carrega o fardo de ser o único time ainda sem vencer no campeonato, vai com todas as forças contra o rebaixamento, mesmo que não dependa apenas de si para se livrar da degola. A equipe tem apenas 5 pontos e além de ganhar, precisa dos tropeços de Ituano e Guarani, que enfrentam São Paulo e Red Bull Bragantino, respectivamente.

E expectativa é que o técnico Marcio Fernandes leve a campo o que tem de melhor, mas ainda existem algumas dúvidas sobre os 11 iniciais. São elas as escolhas entre Leo Passos ou Bruno Michel no ataque e Marciel ou Felipe Ferreira no meio-campo.

A provável escalação vem com: Luiz Daniel; Júnior Caiçara, João Maistro, Walce e Igor Fernandes; Wellington Reis, Marciel (Felipe Ferreira), Dudu Vieira e Geovane; Léo Passos (Bruno Michel) e Cléo Silva.

O desfalque é o zagueiro Afonso, suspenso.

Diferentemente do rival, a situação da Macaca é relativamente tranquila. Com 17 pontos e na vice-liderança do Grupo B, a Ponte precisa de um simples empate para garantir a vaga nas quartas contra o Palmeiras. Em caso de derrota, basta o Água Santa não vencer o Corinthians que a classificação persiste.

João Brigatti, comandante da equipe, também promete força máxima para o embate. A única mudança em relação ao empate contra o Novorizontino será a presença do volante Emerson Santos no lugar de Léo Naldi.

Dessa forma, os 11 iniciais devem ser: Pedro Rocha; Castro, Luis Haquín e Nilson Júnior; Igor Inocêncio, Emerson Santos, Ramon Carvalho, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Jeh.

Vantagem campineira!

Em toda a história do confronto, são 14 vitórias para a Macaca e 9 para o Ramalhão, além de 14 empates.