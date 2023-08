Medellín venció al Pasto y tomó ventaja en la ida de los octavos de final en la copa

Independiente Medellín continúa con una buena racha en los últimos días. Luego de la victoria por la mínima diferencia sobre el Envigado en la liga, el poderoso volvió a saborear un triunfo, esta vez sobre el Deportivo Pasto, en la ida de los octavos de final de la Copa Colombia, que se abrió en el Estadio Atanasio Girardot.

Ante la mirada de más de nueve mil personas, Medellín saltó a la cancha con la convicción de no solamente lograr un resultado positivo, sino la mejora en su forma de jugar, materia que mantiene muy preocupados a sus aficionados de momento en el inicio de la era Alfredo Arias.

Mejorías en el juego

Tres cambios tuvo el Medellín para este encuentro. La inclusión de Leyser Chaverra, Daniel Torres y Déinner Quiñones en la titular, suponía que le daría un poco más de dinámica al ataque rojo, que desde el primer minuto quiso buscar el arco rival, formando sociedades en el último tercio de cancha. Miguel Monsalve y Edwuin Cetré intentaron darle mucha interiorización al juego para permitir que los laterales pudieran proyectarse, notándose mucho más en la zona izquierda, donde el poderoso encontró en más oportunidades a Yulián Gómez.

Jugar por el carril central fue una de las otras virtudes del Medellín en los primeros minutos de partido y eso lo llevó a abrir el marcador al minuto 14, cuando Jaime Alvarado inició un nuevo acercamiento encontrando a Miguel Monsalve, quien generó la sociedad con Luciano Pons; este pivoteó dejando el balón atrás para que apareciera el propio Alvarado con un disparo seco y al palo izquierdo del arco defendido por Diego Martínez, que solo pudo acompañar el viaje del esférico con la mirada sin poder evitar el 1-0 del equipo de casa

El segundo gol del partido llegó al minuto 20, con un cobro en corto de tiro de esquina por parte de Miguel Monsalve para Déinner Quiñones, que luego retrasó el balón para Yulián Gómez y este centralizó encontrando a Edwuin Cetré, que sin pensarlo sacó un potente disparo de media distancia para mandarla a guardar por el costado derecho.

Con los dos goles a su favor, el Medellín fue bajando el ritmo del partido paulatinamente, tratando de controlar el balón para darle circulación. Sin embargo, volvió a caer en sus errores en salida. Si bien el Pasto no le estaba haciendo daño, encontró el descuento en la única oportunidad que le dio el medallo de hacerlo. Daniel Torres no despejó bien un balón, que quedó en los pies de Israel Alba; este jugó con Jown Cardona, que de primera y exigido, halló la presencia de Darwin López, que se ubicó y desde afuera del área venció la resistencia de José Luis Chunga, con un remate cruzado por abajo. 2-1 justo antes de irse al descanso.

El segundo tiempo fue muy discreto, por parte de ambos elencos. En la cancha, se notó el desespero del DIM por evitar que el volcánico llegara al empate en otra desatención. Sin embargo, el equipo de Flabio Torres no tuvo su mejor noche y las imprecisiones para elaborar juego fueron muy evidentes. Lo anterior no estuvo lejano de lo que pasó con el poderoso, que también perdió la brújula y no pudo mantener el ritmo de la primera etapa.

Los cambios llegaron en el Medellín, pero no dieron mucho resultado. Juan David Arizala, recientemente convocado a la Selección Colombia Sub 20, fue uno de los primeros en entrar al campo, pero todavía le sigue faltando confianza. También ingresaron David Loaiza, Juan Manuel Cuesta, Diego Moreno y Daniel Londoño, pero poco cambió el trámite.

Para terminar la noche, David Loaiza envió un balón largo desde la mitad de la cancha hacia el área, que fue mal rechazado por la defensa pastusa, Cuesta buscó el cabezazo y el arquero Martínez no pudo contener, pero luego apareció Jhon Palacios para empujar el esférico al fondo de la red y poner el 3-1 definifivo.

El partido de vuelta de esta serie se llevará a cabo el próximo jueves 17 de agosto en el Estadio Departamental de la ciudad de Pasto, en donde el equipo de Alfredo Arias tendrá que mostrar carácter para sostener la ventaja conseguda en este encuentro.