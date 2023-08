Sin Burrow y sin Rodgers, Packers vencen a Bengals

El viernes por la tarde los Bengals recibieron en el Paycor Stadium a unos renovados Packers que “enamorados” de su nuevo QB vencieron a los vigentes campeones de la AFC Norte.

En un primer cuarto en el que vimos a un muy activo Jordan Love (7-10, 1 TD y 112,9 RTG) quien parece tener la titularidad asegurada, pues recordemos que el Head Coach Matt LaFleur traspaso hacia adelante en el draft para seleccionarlo. Lo vimos conectar un TD en el primer cuarto con Romeo Doubs otro de los que nombres a futuro de la franquicia de Lambeau Field.

Por su parte, Jake Browning (10-17, 1 INT) fue el titular con el equipo de Zac Taylor, fue una oportunidad grande para el joven QB pues con la confirmación de que “Joey B” estará fuera las primeras semanas de la temporada regular gracias a una lesión durante Training Camp “Cincy” está buscando a su sustituto para el primer tercio de calendario.

La buena noticia fue ver, aunque sea algunos titulares como el RB superestrella Aaron Jones y al novato sensación Christian Watson, además del joven corredor de poder AJ Dillon combinándose con las nuevas caras en Green Bay, para los locales logramos reconocer a Chris Evans el corredor de rotación y a Evan McPherson el pateador figura de Cincinnati en los playoffs de 2022 quien contesto con algunas anotaciones de 3 a los TDs de la ofensiva visitante.

Segunda mitad

Hasta que en el segundo cuarto Tycen Anderson el secundario de Bengals interceptaría a Sean Clifford el segundo QB de Green Bay para devolverlo hasta las diagonales, el ”pick six” ponía el encuentro 14-13, pero después del error Clifford conecto un par de pases buenos hasta anotar el tercer TD del día para la visita, cuando encontró a Tyler Davis el ala cerrada en las diagonales para irse 21-16 arriba al descanso.

Ya en la segunda mitad Trevor Siemian el ex Bear/Bronco una de las viejas caras de la NFL estaba al mando de la ofensiva de Zac Taylor conduciendo su primer drive para un gol de campo y acercarse en el marcador 21-19.

Pero Alex McGough el tercer QB de los “cabezas de queso” respondía para poner 18 puntos sin respuesta en combinación con Emmanuel Wilson un RB que terminó el encuentro con más de 100 YDS terrestres y con su respectivo doblete de anotaciones de 6 por la vía terrestre (uno de ellos en una escapada de +80 yardas en el último cuarto).

Antes de finalizar abultaban el marcador con el último gol de campo de Anderson Carlson en sustitución del veterano Mason Crosby.

La derrota es lo menos preocupante para los de Ohio, pues la principal tarea en agosto será encontrar quien suplirá a Joe Burrow en las primeras 4 o 6 semanas de temporada regular, en Cincinnati saben que ninguno podría hacerlo al nivel del ex QB de LSU, sin embargo será vital encontrar a alguien que pueda aguantar ese periodo de lesión y no tirar la temporada mientras regresa Burrow como pasó en aquel lejano año de novato del ex ganador del Heismann en 2021; veremos si nos dan una pista de quien podría iniciar la temporada al mando de la ofensiva este viernes a las 17:30 pm cuando los Bengals visiten a los Falcons en Atlanta.

Primera victoria de pretemporada para la escuadra de LaFleur que este año comienza un nuevo ciclo tras la salida de Aaron Rodgers del equipo para dejar la batuta a un joven Jordan Love que este año recibirá la confianza, habrá que ver de que armas ofensivas se complementa y quien levanta la mano en el otro lado del balón por Green Bay que aún puede pelear su división, los Packers enfrentarán a los Patriots este sábado a las 18:00 hrs en Lambeau Field en el segundo encuentro de la pretemporada.

Les dejamos el resmen que preparó MUNDO NFL: